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Misafir olarak kaldığı evde kanlar içinde bulundu! Anne gözyaşlarına boğuldu

22.12.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir kişi, misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. Hayatını kaybeden gencin olay yerine gelen annesi ise gözyaşlarına boğuldu.

Misafir olarak kaldığı evde kanlar içinde bulundu! Anne gözyaşlarına boğuldu

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi 2680 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

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YERDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre; apartmanın giriş katında yaşayan bir kişi, iş dönüşünde eve gidince misafir arkadaşı Gökhan Arın’ı (34) yerde kanlar içinde buldu. Genç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde Arın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın bir süre önce iş amaçlı olarak Elazığ’a gittiği, 2 gün önce ise ailesinin yanına geri dönerek arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen anne ise apartman girişinde gözyaşı döktü. Acılı anneyi ölen oğlunun arkadaşları sakinleştirdi. Anne daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı.

Öte yandan, ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri delil çalışması gerçekleştirdi. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çok yönlü araştırması devam ediyor. (İHA)

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antalya
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