Kahramanmaraş'ta öğretmenevinde sır ölüm

Alınan bilgiye göre, Malatya'dan arkadaş ziyareti için ilçeye gelen Ahmet Sarı'dan (45) haber alamayan yakınları, Sarı'nın konakladığı öğretmenevine geldi.
Sarı'nın odada yerde hareketsiz bulunması üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
112 Acil Servis ekipleri, Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sarı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)
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