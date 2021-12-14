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Kahramanmaraş'ta öğretmenevinde sır ölüm

14.12.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde öğretmenevinde kalan bir kişi ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta öğretmenevinde sır ölüm

Alınan bilgiye göre, Malatya'dan arkadaş ziyareti için ilçeye gelen Ahmet Sarı'dan (45) haber alamayan yakınları, Sarı'nın konakladığı öğretmenevine geldi.

Sarı'nın odada yerde hareketsiz bulunması üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

112 Acil Servis ekipleri, Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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Kahramanmaraş
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