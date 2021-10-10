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Mısır'da "köpekten özür diletme" davasında 2 doktora hapis cezası

10.10.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da özel bir hastanede görev yapan doktorun, erkek hemşireden "köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini" istemesiyle ilgili açılan davada 2 doktor ve 1 hastane çalışanı ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mısır'da "köpekten özür diletme" davasında 2 doktora hapis cezası

Başkent Kahire'deki İktisat Mahkemesi, kamuoyunda büyük tepkiye neden olan davaya ilişkin kararını açıkladı.

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HAPİS CEZASI

Buna göre hastanede görev yapan 2 doktor ve 1 hastane çalışanına ikişer yıl hapis ve 100 biner cüneyh (6 bin dolar) para cezası verildi. Karara ilişkin temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Mısır Başsavcısı Hammade es-Savi, 14 Eylül'de 2 doktor ve 1 hastane çalışanını, erkek bir hemşireye "mobbing uygulama ve hakaret etme" suçlamasıyla mahkemeye sevk etmişti.

Özel bir hastanede görev yapan doktorun, erkek hemşireden "köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini" istediği ana ait video sosyal medyada tepkiye neden olmuştu. Gelen tepkilerin ardından söz konusu doktorun görevine son verilmişti. (AA)

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