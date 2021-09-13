Mısır'da akılamaz olay! Erkek hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Mısır Başsavcılığı, söz konusu doktor ile bir hastane çalışanının erkek hemşireye "hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

DİN İSTİSMARINDAN YARGILANACAK

Doktor ve hastane çalışanı "güç kullanmak, hakaret ve dini istismar etmek" gibi suçlamalardan yargılanacak.

Mısır Doktorlar Sendikası ise dün akşam yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğunu belirterek, söz konusu doktorun disiplin kuruluna sevk edileceğini kaydetmişti.

Günler önce sosyal medyada yayılan video, ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu doktorun görevine son verilmişti. (AA)

