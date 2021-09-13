HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mısır'da akılamaz olay! Erkek hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı

Mısır'da akılamaz olay! Erkek hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı

13.09.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da özel bir hastanede görev yapan doktor, erkek hemşireden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istediği ana ait videonun sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.

Mısır'da akılamaz olay! Erkek hemşireden köpeğine secde etmesini isteyen doktor gözaltına alındı

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Mısır Başsavcılığı, söz konusu doktor ile bir hastane çalışanının erkek hemşireye "hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

DİN İSTİSMARINDAN YARGILANACAK

Doktor ve hastane çalışanı "güç kullanmak, hakaret ve dini istismar etmek" gibi suçlamalardan yargılanacak.

Mısır Doktorlar Sendikası ise dün akşam yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğunu belirterek, söz konusu doktorun disiplin kuruluna sevk edileceğini kaydetmişti.

Günler önce sosyal medyada yayılan video, ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu doktorun görevine son verilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erken teşhis umudu! Bir kan testiyle belli olacakErken teşhis umudu! Bir kan testiyle belli olacak
PARTNERBu paylaşıma beğeni yağdı!Bu paylaşıma beğeni yağdı!
İngiltere'den ayrılmak için harekete geçtilerİngiltere'den ayrılmak için harekete geçtiler
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.