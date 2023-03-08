EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir, Mısır'da hangi Türk devletleri kurulmuştur? Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti nedir?

Mısır'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir, Mısır'da hangi Türk devletleri kurulmuştur? Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti nedir?

02.03.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır bölgesi geniş kıta sahanlığı ve tarıma elverişli toprakları sayesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hz. Ömer döneminde İslam Devleti sınırlarına dâhil edilen Mısır bölgesinde merkezi hükümet tarafından atanan valiler arasında Türklerde bulunuyordu. Atanan valilerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri neticesinde Mısır'da Türk devletleri kurulmuştur. Kurulan devletler yaklaşık 1000 yıl bölgede hüküm sürmüştür. Peki, Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti nedir?

Mısır'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir, Mısır'da hangi Türk devletleri kurulmuştur? Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti nedir?

Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olan Tolunoğulları, Mısır bölgesine vali naibi olarak atanan Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur. Valinin merkezi yönetimi ve bölgeyi terk etmeyi reddetmesi üzerine atanan naip Torunoğlu Ahmet, istikrarsızlığın sürdüğü Mısır'da devletin temellerini oluşturmuştur. Tolunoğulları yaklaşık 50 yıl boyunca bağımsızlığını sürdürmesiyle dikkat çeker. Mısır'da bulunan Tolunoğlu Cami'si ve Ulu Cami'de bu dönemde inşa edilmiştir. Ayrıca Tolunoğulları bakır paralar da bastırmıştır. Devlet, ekonomik ve ticari hayat açısından Mısır bölgesinde etkin şekilde hüküm sürmüştür.

Moğollar Türk mü? Moğollar Türk mü?

Mısır'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

Ahmed bin Tolun, 868 yılında Mısır bölgesinin tamamında hakimiyet kurarak bölgedeki ilk Türk devleti Tolunoğulları'nı kurmuştur. Mısır'ın İslam egemenliği altına girmesi sonrası bölgedeki istikrarsızlık sonucu kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları Devleti'dir. Tolunoğulları Devleti, 868 ve 905 yılları arasında bölgede hüküm sürmüştür. Bölgede yaklaşık 1000 yıl sürecek Türk egemenliğinin temelleri de Tolunoğulları Devleti'nin kurulmasıyla atılmıştır.

Ekonomi, sanat ve kültür gibi alanlarda önemli işler başaran devletin egemenliği Abbasilerin saldırıları sonucu son bulmuştur. Ayrıca Tolunoğulları, hastane ve eczaneler kurarak tıp alanında yaşanan gelişmelere de öncülük etmiştir. Abbasiler tarafından yıkılan Tolunoğulları Devleti'nde yıkıma sebep olan en büyük etmenin yönetenlerin Türk yönetilenin yerel halk olduğu düşünülür.

Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti nedir?

Türk kökenli Memluk hanedanı tarafından kurulan Tolunoğulları Devleti, Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Abbasilere karşı kurulan devlet, önemli mimari eserleri de inşa etmiştir. Türk hakimiyetinin başlamasında etkisi bulunan Tolunoğulları'nın sınırları Berka'dan Fırat Nehri'ne kadar genişlemiştir. Kurucu Ahmet bin Tolun'un babası ise Buharalı Tolun adından bir Türk'tür.

Bizans saldırılarına ve İslamiyet adına yapılan mücadelelere karşılık veren Tolunoğulları Devleti, sınırlarını kısa sürede genişletmiştir. Ancak Abbasilerle yapılan savaşlar, devletin merkezi otoritesinin zayıflamasına ve dağılmasına neden olmuştur. Binalar, su kanalları, köprüler ve hükümet sarayı gibi yapılar ise Tolunoğulları Devleti'nin Mısır'a bıraktığı kültür varlıkları arasında yer alır.

Mısır'da kurulan Türk devletleri nelerdir?

Mısır'da kurulan Türk devletleri şu şekilde sıralanır:

  • Tolunoğulları: Mısır'da yaklaşık 1000 yıl sürecek Türk egemenliğinin zemininin hazırlanmasında rol oynamıştır. Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulan devlet; siyasi, sosyal ve kültürel açıdan çeşitli çalışmalar yapmıştır.
  • İhşidoğulları: Suriye ve Filistin coğrafyasında hüküm süren İhşidoğulları, 935 yılında kurulmuştur. Muhammed İhşid tarafından kurulan devlet, Hicaz bölgesine yöneten ilk Türk devleti olma özelliğine sahiptir.
  • Eyyubiler: Fatımi topluluğuyla savaşan Eyyubiler, 1171 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmuştur. Kudüs'ü Haçlı saldırılarına karşı koruyan devlet; kütüphane, sulama kanalları ve han gibi yapıların inşasında bulunmuştur. Taht kavgaları ve merkezi bozulmalar, Eyyubiler'in 1250 yılında yıkılmasına yol açmıştır.
  • Memlükler: Mısır'da kurulan dördüncü büyük Türk devleti Memlükler, Eyyubiler devletine son veren Aybek Han tarafından kurulmuştur. 1250 ve 1517 yılları arası bölgede hüküm süren Memlükler, Osmanlı Devleti ile gerçekleştirdikleri Ridaniye Savaşı sonucunda yıkılmıştır. Memlükler resmî dil olarak Türkçeyi kullanmıştır. Halifelik makamı da 1258 yılında Memlük Devleti'ne geçmiştir. Bunun yanı sıra Moğolları mağlup etmiş tek Türk devleti olma özelliği taşır.
Tarihte kurulmuş 16 Türk devleti ve kurucuları nelerdir? Tarihte kurulmuş 16 Türk devleti ve kurucuları nelerdir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
Milattan önce nasıl yazılır?Milattan önce nasıl yazılır?
Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?
Anahtar Kelimeler:
Tolunoğulları Tarih devlet eyyûbîler ihşidiler memlükler selahattin eyyubi selahattin eyyubi kimdir siyasi tyt tarih tyt tarih konuları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Nil Nehri nerede, hangi ülkede?

Nil Nehri nerede, hangi ülkede?

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Her yerde nasıl yazılır?

Her yerde nasıl yazılır?

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.