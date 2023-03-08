Mısır'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir, Mısır'da hangi Türk devletleri kurulmuştur? Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti nedir?

Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olan Tolunoğulları, Mısır bölgesine vali naibi olarak atanan Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur. Valinin merkezi yönetimi ve bölgeyi terk etmeyi reddetmesi üzerine atanan naip Torunoğlu Ahmet, istikrarsızlığın sürdüğü Mısır'da devletin temellerini oluşturmuştur. Tolunoğulları yaklaşık 50 yıl boyunca bağımsızlığını sürdürmesiyle dikkat çeker. Mısır'da bulunan Tolunoğlu Cami'si ve Ulu Cami'de bu dönemde inşa edilmiştir. Ayrıca Tolunoğulları bakır paralar da bastırmıştır. Devlet, ekonomik ve ticari hayat açısından Mısır bölgesinde etkin şekilde hüküm sürmüştür.

Mısır'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

Ahmed bin Tolun, 868 yılında Mısır bölgesinin tamamında hakimiyet kurarak bölgedeki ilk Türk devleti Tolunoğulları'nı kurmuştur. Mısır'ın İslam egemenliği altına girmesi sonrası bölgedeki istikrarsızlık sonucu kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları Devleti'dir. Tolunoğulları Devleti, 868 ve 905 yılları arasında bölgede hüküm sürmüştür. Bölgede yaklaşık 1000 yıl sürecek Türk egemenliğinin temelleri de Tolunoğulları Devleti'nin kurulmasıyla atılmıştır.

Ekonomi, sanat ve kültür gibi alanlarda önemli işler başaran devletin egemenliği Abbasilerin saldırıları sonucu son bulmuştur. Ayrıca Tolunoğulları, hastane ve eczaneler kurarak tıp alanında yaşanan gelişmelere de öncülük etmiştir. Abbasiler tarafından yıkılan Tolunoğulları Devleti'nde yıkıma sebep olan en büyük etmenin yönetenlerin Türk yönetilenin yerel halk olduğu düşünülür.

Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti nedir?

Türk kökenli Memluk hanedanı tarafından kurulan Tolunoğulları Devleti, Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Abbasilere karşı kurulan devlet, önemli mimari eserleri de inşa etmiştir. Türk hakimiyetinin başlamasında etkisi bulunan Tolunoğulları'nın sınırları Berka'dan Fırat Nehri'ne kadar genişlemiştir. Kurucu Ahmet bin Tolun'un babası ise Buharalı Tolun adından bir Türk'tür.

Bizans saldırılarına ve İslamiyet adına yapılan mücadelelere karşılık veren Tolunoğulları Devleti, sınırlarını kısa sürede genişletmiştir. Ancak Abbasilerle yapılan savaşlar, devletin merkezi otoritesinin zayıflamasına ve dağılmasına neden olmuştur. Binalar, su kanalları, köprüler ve hükümet sarayı gibi yapılar ise Tolunoğulları Devleti'nin Mısır'a bıraktığı kültür varlıkları arasında yer alır.

Mısır'da kurulan Türk devletleri nelerdir?

Mısır'da kurulan Türk devletleri şu şekilde sıralanır: