Mısırlı sevgilisiyle gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı direk dansı yaptı

Bir süredir sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile birlikte Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, adından söz ettirmeye devam ediyor. Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'yle aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

ŞEYMA SUBAŞI KIZ ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE YAPTIĞI DANSI PAYLAŞTI

Düzgün fiziğiyle magazin sayfalarını süsleyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından kız arkadaşlarıyla direk dansı yaptığı anları paylaştı.

Subaşı'nın direk danslı videosu sosyal medyada oldukça beğenildi.



