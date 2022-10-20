Mısra eş anlamlısı nedir? Mısra kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz, uzun tarihinin sonucu olarak pek çok farklı milletin diliyle çeşitli alanlarda etkileşimde bulunmuştur. Bu etkileşim içinde de diller arasında kelime alışverişi yaşamıştır. En sık kelime alışverişi yaptığımız dillerden biriside Arapçadır. İslamiyet'in kabulü ve edebiyatta yaşanan gelişimler, Arapçadan Türkçeye kelime geçişini hızlandırmıştır. Mısra kelimesi köken olarak Arapça "ṣrˁ" kökünden gelmektedir. Bu kökten türeyen ve "kapının iki kanadından her biri, bir beytin iki kısmından her biri" anlamlarına gelen "miṣrāˁ" sözcüğünden alıntıdır. Mısra kelimesi Türkçeye geçerken "bir beytin iki kısmından biri" anlamında geçmiştir.
Mısra kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "dize"dir. Dize, şiirin satırlarından her birine verilen isimdir. Zorunlu bir kuralı olmayan şiirin düzenini ve oluşmasını sağlayan en küçük nazım birimlerinden birisidir. Mısranın cümle içerisinde kullanımıyla örnek vermemiz gerekirse:
Mısra kelimesinin eş anlamı olan kelime "dize"dir. Tıpkı diğer anlamdaş kelimeler gibi mısra eş anlamlısı olan dize kelimesini de cümle içerisinde mısra yerine kullandığımızda her hangi bir anlatım bozukluğuyla karşılaşmayız.
Eş anlamlı kelimeleri kullanmak kendimizi daha iyi ifade edebilmemizi sağlayan şeylerden bir tanesidir. Mısranın eş anlamlısı ile cümle kurmak gerekirse aşağıda örnekler verilebilir: