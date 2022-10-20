Mısra eş anlamlısı nedir? Mısra kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz, uzun tarihinin sonucu olarak pek çok farklı milletin diliyle çeşitli alanlarda etkileşimde bulunmuştur. Bu etkileşim içinde de diller arasında kelime alışverişi yaşamıştır. En sık kelime alışverişi yaptığımız dillerden biriside Arapçadır. İslamiyet'in kabulü ve edebiyatta yaşanan gelişimler, Arapçadan Türkçeye kelime geçişini hızlandırmıştır. Mısra kelimesi köken olarak Arapça "ṣrˁ" kökünden gelmektedir. Bu kökten türeyen ve "kapının iki kanadından her biri, bir beytin iki kısmından her biri" anlamlarına gelen "miṣrāˁ" sözcüğünden alıntıdır. Mısra kelimesi Türkçeye geçerken "bir beytin iki kısmından biri" anlamında geçmiştir.

Mısra kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "dize"dir. Dize, şiirin satırlarından her birine verilen isimdir. Zorunlu bir kuralı olmayan şiirin düzenini ve oluşmasını sağlayan en küçük nazım birimlerinden birisidir. Mısranın cümle içerisinde kullanımıyla örnek vermemiz gerekirse:

Şair bu mısrasında açıkça yöre halkının açlığından bahsetmiştir.

Bunlar gerçekten çok acıklı mısralar.

Mısra kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Mısra kelimesinin eş anlamı olan kelime "dize"dir. Tıpkı diğer anlamdaş kelimeler gibi mısra eş anlamlısı olan dize kelimesini de cümle içerisinde mısra yerine kullandığımızda her hangi bir anlatım bozukluğuyla karşılaşmayız.

Mısranın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri kullanmak kendimizi daha iyi ifade edebilmemizi sağlayan şeylerden bir tanesidir. Mısranın eş anlamlısı ile cümle kurmak gerekirse aşağıda örnekler verilebilir:

Dizeleri o kadar derin anlamlar taşıyor ki dalıp gitmemek mümkün değil.

Onun yazdığı dizeler hayatımı tercüme ediyor desem abartıyor sayılmam.

Her dizede farklı bir duygu yaşatıyor bana bu şiir.

İkinci dizenin sonunu okurken bir anda kapı açılında aceleyle kitabı kaldırmıştım.

Şiiri dize dize inceleyebilmemiz için çeşitli tüyolar vermişti.



