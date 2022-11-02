Miss Arjantin ve Miss Porto Riko seçilmişlerdi! Mariana Varela ve Fabiola Valentín gizlice evlendiğini duyurdu

Kendi ülkelerinin en güzel kadını seçildikten sonra Mariana Varela ve Fabiola Valentín, 2020'de Miss Grand International'da (MGI) yarışmak için bir araya geldi. Miss Grand International güzellik yarışması sırasında yakınlaşan ikili 2 yıldır büyük bir gizlilik içinde ilişkilerini yürüttüklerini itiraf etti. Birbirlerini ruh eşi olarak tanımlayan ikili 28 Ekim’de gerçekleşen nikah töreniyle dünya evine girdiklerini sosyal medyadan duyurdu.

EN ÖZEL ANLARINI PAYLAŞTILAR

Nikah masasına oturduktan sonra ilişkilerinin en özel anlarını sosyal medyadan paylaşan ikili gönderiye, “İlişkimizi gizlilik içinde tutmaya karar verdikten sonra özel bir günde kapıları açtık” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları gönderinin ardından güzel isimleri tebrik etmek için adeta yorumlara koştu