Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, Cadılar Bayramı kostümüyle bir görene bir daha baktırdı! Kasığına kadar yırtmacıyla...

Sosyal medyada aktif olan Mia Malkova, son olarak Cadılar Bayramı konseptini Instagram hesabına taşımaya kadar verdi. Mavi bir büstiyer ve bordo rengi uzun bir etek tercih eden Malkova’nın derin bacak yırtmacı hayranlarındna tam not aldı. Malkova’nın hayranları fenomen ismi güzelliğinden dolayı öven yorumlarda adeta birleşti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yetişkin film yıldızı Malkova’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Sevilen isim gönderisine, “Sadece babaların Cadılar Bayramı kutlu olsun” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderi yaklaşık 355 bin beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Aman Tanrım inanılmazsın Mia” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen gerçek misin?” yorumunu yaptı.



