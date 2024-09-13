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  4. Miss Turkey 2024'ün ardından 'Ben temsil etsem daha iyi be' çıkışıyla gündemdeydi! Ahmet Çakar kendini böyle savundu

Miss Turkey 2024'ün ardından 'Ben temsil etsem daha iyi be' çıkışıyla gündemdeydi! Ahmet Çakar kendini böyle savundu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.09.2024 11:29
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Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. Bilgen'in birinciliği sosyal medyada birçok eleştiri aldı hatta 'Şabaniye' benzetmesi bile yapıldı. İdil Bilgen'in birinciliğinin ardından Ahmet Çakar'ın eski bir güzel için yaptığı yorum da yeniden gündeme getirildi. Çakar 'Ben temsil etsem daha iyi be' sözlerinin tepki çekmesinin ardından kendisini böyle savundu.

Miss Turkey 2024'ün ardından 'Ben temsil etsem daha iyi be' çıkışıyla gündemdeydi! Ahmet Çakar kendini böyle savundu

MYNET-Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. Bilgen'in birinciliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

İdil Bilgen'in birinci seçilmesi adeta tartışma yarattı. 'Şabaniye' yorumlarının dâhi yapıldığı Bilgen için Ahmet Çakar'ın eski bir güzele yaptığı yorum da yeniden gündeme getirildi.

idil bilgen

'BEN TEMSİL ETSEM DAHA İYİ BE!'

Bilgen'in birinci seçilmesinin ardından sosyal medyada yayılan Çakar'ın videosundaki 'Ben kızımıza çirkin demiyorum; sevimli, tatlı, iyi huylu olabilir ama Türk genç kızını güzel olarak temsil etmesi… Dalga mı geçiyorsunuz, ben temsil etsem daha iyi be!' sözleri tepki çekti.

ahmet çakaar

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Çakar kendisine yapılan eleştirilerin ardından bu yorumu başka bir Türkiye güzeli için yaptığını söyleyerek kendini böyle savundu;

'Hepiniz yalancısınız ve trolsünüz ben bu ifadeleri bu kızımız için kullanmadım bu yaklaşık altı yıl önce başka bir Türkiye güzeli kızımız içindi.'

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Ahmet Çakar Miss Turkey
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