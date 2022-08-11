Miss Turkey birincisi Şevval Şahin cüretkar pozlarıyla adından söz ettirdi!

22 yaşındaki güzel model Şevval Şahin, Instagram pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla fit vücudunu sergileyen güzel model, son olarak minicik büstiyeriyle göğüslerini kapatarak poz verdi. Şevval Şahin'in pozlarındaki muhteşem güzelliği ve fiziği takipçilerinin dikkatini çekti.

DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Her anını takipçileriyle paylaşmayı seven güzel model Şevval Şahin, iddialı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sık sık tatil pozlarını paylaşan Şahin, son olarak minicik büstiyeriyle derin göğüs dekoltesini sergiledi.

Şahin'in düzgün diziği takipçilerini büyüledi.

Şahin cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. İşte onlardan bazıları;





