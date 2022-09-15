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Miss Turkey yarışmacısı Aleyna Şirin kimdir? Miss Turkey 2022 Aleyna Şirin kaç yaşında ve mesleği nedir?

15.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene ilgiyle takip edilen Miss Turkey yarışması bu sene de düzenleniyor. Yarışmanın bu seneki 20 finalisti ise duyuruldu. 20 Eylül tarihinde yapılacak olan büyük finale katılan isimlerin arasında oyuncu Ece Aydemir de bulunuyor. Adaylar arasında yer alan bir isim de Aleyna Şirin oldu. Peki Miss Turkey yarışmacısı Aleyna Şirin kimdir? Aleyna Şirin kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Miss Turkey yarışmacısı Aleyna Şirin kimdir? Miss Turkey 2022 Aleyna Şirin kaç yaşında ve mesleği nedir?

Her sene ilgiyle beklenen Miss Turkey'in 2022 adayları ve en iyi 20 finalisti açıklandı. Önceki akşam ön eleme gerçekleşti ve katılan 100 kişi arasında seçilmiş olan isimler bir kez daha jüri karşısına çıkmış olacak. Peki Miss Turkey yarışmacısı Aleyna Şirin kimdir?

MİSS TURKEY ALEYNA ŞİRİN KİMDİR?

5 numarada yarışacak olan Aleyna Şirin, 1.76 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Şirin, 21 yaşındadır. Genç isim, Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisidir.

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MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.

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Miss Turkey yaşında
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