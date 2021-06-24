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72 yaşındaki Norma Williams, fiziksel özellikleriyle adeta yıllara meydan okuyor

24.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı insanlar genetik ve çevresel faktörler nedeniyle daha geç yaşlanıyor. Fitness tutkunu olan Norma Williams adeta zamana meydan okudu. Williams, ‘Kendinize bakarsanız, bedenler yaşla birlikte iyileşebilir’ mottosuyla hayatını devam ettiriyor.

72 yaşındaki Norma Williams, fiziksel özellikleriyle adeta yıllara meydan okuyor

Yaş aldıkça doğal olarak fiziksel görüntüde değişiklikler meydana gelir. Zaman içinde cilt elastikiyetini kaybeder ve kırışıklıklar artar. Fiziksel aktivitelerde yavaşlama ve çabuk yorulma gibi sorunlar baş gösterir. Eğer bedeninize bakarsanız ve en azından günde birkaç saatte olsa egzersiz yaparsanız yaşlamanın etkilerini en aza indirebilirsiniz. Fitness tutkunu olan Norma Williams, yaşlanmanın olumsuz etkilerini hayatına yansıtmayan isimlerden.

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Fit görüntüsüyle yaşıtlarından oldukça uzak bir profil çizen Norma William aslında çocukluk dönemlerinde aşırı kiloluydu. 28 yaşında yaşam tarzını değiştirmeye karar verdi. Yaşam tarzını değiştirirken, hayatının kökünden farklılaştığını ve görünüşünün düzeldiğini fark etti. Sonunda kendinden memnun olduğu bir noktaya ulaştı. Yaşam tarzlarını da değiştirmek isteyenler için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda bebek adımları atmayı tavsiye ediyor.

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Williams, genç görüntüsünü düzenli egzersize borçlu olduğunu söylüyor. Haftada 4 kez hızlı yürüyüş yapıyor ve haftada iki kez ise spor salonuna gidiyor. Egzersiz rejimini kademeli olarak arttırıyor ve beslenme rutinini de ona göre düzenliyor.

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