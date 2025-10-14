Mynet Trend

Moda endüstrisinin çevresel etkileri: Fast Fashion iklimi nasıl etkiliyor?

Bizi tanımayan ya da ilk defa görüştüğümüz kişilere nasıl biri olduğumuzu göstermenin en kolay yollarından biri olan kıyafetleri pek çok açıdan bir iletişim aracı olarak da görebiliriz. Tabii bugün bu ifade biçimi sadece kim olduğumuzu değil, çevreye nasıl yaklaştığımızı da gösteriyor. O yüzden bu yazıda modanın ve özelde fast fashion kavramının iklime olan etkilerinden bahsedelim istedik.

Sultan Oğuz

Fast Fashion ile artık mevsimlere değil akımlara göre giyiniyoruz.

Fast Fashion ile birlikte neredeyse her hafta yeni bir trend ve ona uygun ürünlerle karşılaşıyoruz. Düşük fiyat politikası merak uyandıran yeni trendelerle birleşince bu durum, tüketicinin sürekli alışverişe yönelmesini beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda baktığımızdaysa fast fashion aslında sadece tüketim değil üretim sürecini de doğrudan etkiliyor.

Üretimin görünmeyen yükü çevreye büyük zarar veriyor.

İnsanın neredeyse 2 yıllık su ihtiyacına denk gelen bir pamuklu tişört üretmek için yaklaşık 2700 litre su harcanırken bu değer kot pantolonda 11000 litreye kadar ulaşabiliyor. Polyester gibi sentetik kumaşların üretim sürecindeyse atmosfere ortalama 21 kilogram karbondioksit salınımı gerçekleşiyor. Üstelik, dünyanın kısıtlı kaynakları böylesine bir hızda harcanırken sadece çevre değil insanlar da önemli ölçüde etkileniyor.

Düşük fiyatın arkasında yatan büyük emek sömürüsü.

Fast fashion sadece çevreyi değil insan emeğini de tüketiyor. Birçok belgesele konu olmuş bu durum gösteriyor ki üretimin büyük kısmı üçüncü dünya ülkelerinde çevrenin umarsızca kirletilmesi ve kötü koşullarda çalışan işçiler ile gerçekleşiyor. Bu yüzden sürdürülebilir bir moda anlayışı sadece doğayı değil insanı korumak anlamına da geliyor.

Yeninin cazibesine bilinçli tüketimle direnmek gerekiyor.

Fast fashion’ın açtığı bu çevre kirliliğine karşı atabileceğimiz en etkili adımlardan biri de giyim alışkanlıklarımızı tekrardan gözden geçirmek. İşe, kaliteli parçalara yatırım yapmak, ikinci el alışverişi tercih etmek ve kıyafetleri onararak ya da dönüştürerek kullanmakla başlayabiliriz. Çünkü günümüzde, son yıllara kıyasla daha sürdürülebilir bir üretim anlayışı olsa da büyük işletmelerin karını gözeten moda endüstrisinde “sürdürülebilirlik” çoğu zaman bir pazarlama stratejisi olmaktan öteye gidemiyor.

