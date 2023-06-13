Model Delilah Belle Hamlin iç çamaşırsız haliyle olay oldu! Arkadaşı pantolonunu indirdi...

ABD'li TV sunucusu ve aktrist Lisa Rinna ile ünlü Amerikan aktör Harry Hamlin'in kızları Delilah Belle Hamlin sosyal medyayı salladı.

Yeni yaşını büyük bir parti ile kutlayan genç modelin seçimi olay oldu. Sınır tanımayan model neredeyse yarı çıplaktı ve sütyen de tercih etmemişti.

O hallerini sansürsüz yayınlayan Hamlin bununla da kalmadı, pantolonunu indiren arkadaşının poposunu da sosyal medyada paylaşarak tepki çekti.

Hamlin, geçtiğimiz yıllarda sık sık estetik yaptırmasıyla gündeme gelmişti. Hamlin, görüntüsünün tamamen doğal olduğunu belirterek dudaklarında ve göğüslerinde estetik operasyon olmadığını savunmuştu.





