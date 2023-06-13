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  4. Model Delilah Belle Hamlin iç çamaşırsız haliyle olay oldu! Arkadaşı pantolonunu indirdi...

Model Delilah Belle Hamlin iç çamaşırsız haliyle olay oldu! Arkadaşı pantolonunu indirdi...

13.06.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın 25 yaşındaki model kızı Delilah Belle Hamlin yeni yaşını kutladı. Genç model sütyensiz tarzı ve paylaşımlarıyla gündem oldu. Hamlin arkadaşının pantolonunu indirmesini çekerek paylaştı.

Model Delilah Belle Hamlin iç çamaşırsız haliyle olay oldu! Arkadaşı pantolonunu indirdi...

ABD'li TV sunucusu ve aktrist Lisa Rinna ile ünlü Amerikan aktör Harry Hamlin'in kızları Delilah Belle Hamlin sosyal medyayı salladı.

Yeni yaşını büyük bir parti ile kutlayan genç modelin seçimi olay oldu. Sınır tanımayan model neredeyse yarı çıplaktı ve sütyen de tercih etmemişti.

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O hallerini sansürsüz yayınlayan Hamlin bununla da kalmadı, pantolonunu indiren arkadaşının poposunu da sosyal medyada paylaşarak tepki çekti.

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Hamlin, geçtiğimiz yıllarda sık sık estetik yaptırmasıyla gündeme gelmişti. Hamlin, görüntüsünün tamamen doğal olduğunu belirterek dudaklarında ve göğüslerinde estetik operasyon olmadığını savunmuştu.

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Ekran Alıntısı

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