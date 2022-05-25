Modem arayüzüne giriş: Modem arayüzüne nasıl girilir, şifresi nedir?

İnternet bağlantıları, modem isimli kutular ile sağlanır. İnternet bağlantı ayarlarının değiştirilmesi ya da yeni internet bağlantısı sağlanması için modem arayüzüne giriş yapılır. Modem arayüzü sayesinde modemin kurulumu gerçekleşerek, üzerinde ayarlamalar yapılır. Bağlantıların kişiselleştirilmesini sağlayan alan olarak da bilinir. Modem arayüzünde işlem yapılabilmesi için:

Kullanıcı adı,

IP adresi,

Şifre gerekiyor.

Yalnız modem marka ve modellerindeki farklılıklar istenilen bilgileri de değiştirebilir.

Modem Arayüzüne Nasıl Girilir?

Kullanıcı adı, IP adresi ve modem arayüz şifresi bilgileriyle internet ayarları yapılır.

Modem arayüzüne giriş sağlanması için:

Tarayıcı açılarak, modem IP adresi URL kısmına kopyalanıp, yapıştırılır. Daha sonra “Enter” butonuna basılıp, diğer aşamaya geçilir.

IP adresi, URL kısmına kopyalandığında; kullanıcı adı, şifre ve modem markasının yer aldığı pencere açılır. Ekran üzerine kullanıcı adı ve şifre (isteniyorsa) girilmelidir.

Yukarıdaki adımların arkasından modem arayüzüne giriş sağlanmış olur. Bu bölümde; MAC filtrelemesi, Wi-Fi şifre değiştirme, ağ problemlerini görüntüleme ve portların açılması işlemleri yapılır.

Modem arayüzüne giriş yapıldıktan sonra modemle bağlantı kurulan cihazlar da görüntülenir. Başkalarının ağı kullanmasını engellemek için modem arayüzünden ayar yapılır.

192.168.1.1 Şifrem Ne?

192.168.1.1 şifresi, modemin kurulmasının ve ayarlarının yapılmasında gerekli olan IP adresidir. 192.168. 1.1 IP adresi; TTNET, Türk Telekom, Vodefone, Superonline gibi markaların modem yönetim kısmına girişte kullanılmaktadır. 192.168.1.1, en çok kullanılan IP adresidir. 192.168.1.1 IP adresinin özelliği, tüm modemlerle hızlı bağlantı oluşturabilmesidir.

Bağlantı oluşturulması için şu adım takip edilmelidir:

İlk olarak tarayıcı adres satırı kısmına, 192. 168. 1. 1 yazılmalıdır.

Ekrana gelecek ilk sayfaya modem kullanıcı adı ile şifre girilmelidir.

Kullanıcı adı ve şifresi, kullanım kılavuzda da yer almaktadır.

Bilmiyorsanız kullanım kılavuzdan kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenebilirsiniz.

168.1.1 IP adresiyle modem arayüzüne giriş olduktan sonra kullanıcının karşısına şifrenin yenilenmesiyle ilgili sayfa çıkar. Bu şifre yenileme işlemi kullanıcının inisiyatifine bağlıdır. Kullanıcı şifreyi unuttuğunda cihazı tekrar kullanabilmek için modemi resetlemelidir. Resetleme işlemi sonrasında modem fabrika ayarlarına geçer.

Modem Arayüz Şifresi Nedir?

Modem arayüzüne giriş, kullanıcı adı ve şifreyle sağlanır. En fazla kullanılan modem markalarının kullanıcı adı şifrelerine, modem sağlayıcı firmanın internet adresi üzerinden erişim sağlanabilir. Aynı zamanda müşteri hizmetleri vb. kanallar aracılığıyla da modem arayüz şifresi bilgisine ulaşmak mümkündür.



