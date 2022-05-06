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VDSL modem nedir? VDSL modem ne işe yarar, ADSL'den nasıl geçilir?

06.05.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VDSL modem (Very High Data Rate DSL), yüksek hıza sahip dijital abone hattı olarak bilinir. VDSL modem, internet bağlantılarının verimli kullanılmasını sağlar. ADSL modem ise asimetrik dijital abone hattıdır. VDSL modem, ADSL modeme kıyasla çok hızlı sinyallere sahiptir. VDSL modem nedir ve ne işe yarar? VDSL modem ile ADSL modem farkı nedir?

VDSL modem nedir? VDSL modem ne işe yarar, ADSL'den nasıl geçilir?

İçindekiler

  • VDSL Modem Nedir?
  • VDSL Modem Ne İşe Yarar?
  • VDSL Modem ile ADSL Modem Farkı
  • ADSL’den VDSL Modeme Nasıl Geçilir?

VDSL modem; bakır kablo hatlarının olduğu alanla birlikte santralin yakınındaki internet kullanıcılarına yüksek bant genişliği sunar. ADSL de VDSL modem gibi bakır kabloyla internet bağlantısı sağlamaktadır. VDSL modem, bant genişliğinde ortalama 100 Mbps’e kadar ulaşabilir. Bu nedenle veri indirme gibi işlemlerde de ADSL’den 5 kat daha hızlı çalışır. Verileri indirme hızıysa ADSL’den 10 kat fazladır.

VDSL Modem Nedir?

VDSL modem; VDSL’nin altyapısıyla desteklenmektedir. VDSL modem, yaklaşık olarak 250 ile 300 metre mesafelerde 50 Mbps hız seviyesine sahiptir. Telekom şirketleri, internet ağlarında geniş bantları kullanmayı hedeflemektedir. Bu şirketlei özellikle giderlerini azaltabilmek adına bakır tellerle kullanıcılarına hizmet verir. Bu hizmeti kolaylaştıran teknolojinin ise VDSL olduğunu söyleyebiliriz.

VDSL modem, hat uzunluğunun tam tersi şekilde çok yüksek hızda veri transferi imkanı sunar. VDSL’in altyapısı sıkıştırılmış video akımlarını da kullanışlı hale getirir. VDSL, teknolojinin gelişimiyle birlikte ADSL ve VDSL’in desteğini sağlayan modemlerle birlikte kullanılır. VDSL ve ADSL destekli modemlerle kullanıcılar, çok yüksek internet hızına sahip olurlar.

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VDSL Modem Ne İşe Yarar?

İnternet bağlantı hızını yükselten sistemlerin başında VDSL modem gelmektedir. VDSL modem, özellikle internet sayfalarının hızlı şekilde yüklenmesini sağlayarak kullanıcıların beklemesinin önüne geçer.

İnternet hızını yükselten VDSL modem, web sitesi yapan vb. hizmetler veren dijital medya ajansları tarafından kullanılır.

En çok kullanılan modem türleri arasında ADSL yer almaktadır. Fakat uzmanların açıklamalarına göre; VDSL modemlerin kullanımının daha da artması bekleniyor.

Yüksek hızda veri transferlerini gerçekleştiren VDSL aracılığıyla web sitesi açarken sayfanın açılma hızını salisenin altına düşer.

VDSL modem aynı zamanda verilerin taşınmasını da sağlar. VDSL, fiber optik kablolama altyapısıyla tasarlanmıştır.

VDSL Modem ile ADSL Modem Farkı

İnternet kullanıcılarına veri bağlantısını bakır kablolarla sağlayan VDSL modem ve ADSL modem bazı noktalarda birbirinden ayrılmaktadır. Bu iki modemin birbiri arasındaki fark internet santraliyle doğru orantılıdır. VDSL modem ile ADSL modem farkı aşağıdaki gibidir:

  • VDSL’in internet hızı çok yüksektir
  • ADSL ve VDSL’in modemleri ayrıdır.
  • VDSL’in ADSL’e kıyasla download hızı 5 kat daha fazladır.
    VDSL’in ADSL'te göre upload hızı 10 kat daha fazladır.

VDSL modemin ADSL’den yüksek internet hızına sahip olması, internetin fiber kablolardan santrale gitmesidir. Fiber kablolar, santraldeki internetin hızını düşürmez.

ADSL modemlerde internet, bakır kablolarla santrallere gelir. İnternet bakır kablolarla santralden yaşam alanlarına dağıtılır. Bu nedenle ADSL modemlerde internet hızında düşüşler yaşanır.

VDSL modemler, online oyunlarda görüntüleri anında ekrana getirir. Yüksek bant genişliği ile oluşturulduğundan dolayı hızlı aktarımlarda da çok başarılıdır.

ADSL modemlerin kapasitesi çok sınırlıdır. Bu nedenle online oyunlarda kulanıcılara büyük sorunlar yaratmaktadır.

VDSL modem kullanan bir internet kullanıcısı çok rahat bir şekilde video içerik platformlarında gezinebilir. VDSL modemde internet bağlantısı kesilmediği için kullanıcılar canlı yayınlara rahatlıkla katılabilir. Ancak bu durum, ADSL modemlerde kullanıcıya büyük sıkıntı oluşturur.

Genel olarak VDSL modem ile ADSL modem farkı, internetin kullanımıyla alakalıdır.

ADSL’den VDSL Modeme Nasıl Geçilir?

ADSL’den VDSL modeme geçiş için bulunduğunuz alanda VDSL’in olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. İnternet şirketlerinin web sitelerinden adresinizi sorgulayarak VDSL sisteminin bölgede bulunup bulunmadığını çok rahat öğrenebilirsiniz. Adrese sorgu yapıldıktan sonra hizmet 35 Mbps ve üzerindeyse VDSL’in bölgede olduğu anlamına gelir.

ADSL’den VDSL modeme geçiş; VDSL’in desteklediği modem bulunmalıdır. Daha önce kullanılan modemde VDSL desteği yoksa VDSL interneti destekleyen bir modem satın alınması gerekir. İnternet şirketlerine ulaşılarak ADSL’den VDSL’e geçileceğine dair talep oluşturulmalıdır.

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