Motorola, karşımıza uygun fiyatlı Moto G7 serisi ile çıktı

Moto G7 özellikleri ve fiyatı hakkında her şey!

Motorola’nın uzun bir süredir G7 modellerini tanıtacağı söyleniyordu. Bugün söylentiler doğru çıktı ve MWC 2019 öncesi G7 ailesi tanıtıldı. Firma karşımıza tam dört farklı model ile çıkıyor. Uygun fiyatlı olan bu modeller sırasıyla Moto G7, G7 Plus, G7 Power ve G7 Play olarak isimlendiriliyor. Peki, G7 ailesi özellikleri ile neler sunuyor?

Telefonun arkasında ise 12 Megapiksellik kamera ve 8 Megapiksellik ön kamera yer alıyor. Bu modelin fiyatı 210 Euro olarak belirlendi.

G7 Play özellikleri



G7 Play modelinde 5.7 inç büyüklüğünde 720P+ ekran yer alıyor. Snapdragon 632 ile beslenen telefonda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimi yer alıyor. 512 GB’a kadar microSD kart desteği olan telefonda 3.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

Telefonun arkasında 13 Megapiksel ve ön tarafında ise 8 Megapiksellik kamera yer alıyor. Bu modelin fiyatı ise 150 euro olarak belirlendi.

G7 Plus özellikleri



G7 Plus modeli G7 ile aynı donanıma sahip. Ancak G7 Plus modelinde 16 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 8 Megapiksellik Selfie kamerası bulunuyor. Bu modelin fiyatı ise 300 Euro.

Razer Sevgililer Günü’ne özel Quartz pembe sürümünü tanıttı!