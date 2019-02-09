Motorola, karşımıza uygun fiyatlı Moto G7 serisi ile çıktı

Motorola’nın uzun bir süredir G7 modellerini tanıtacağı söyleniyordu. Bugün söylentiler doğru çıktı ve MWC 2019 öncesi G7 ailesi tanıtıldı. Firma karşımıza tam dört farklı model ile çıkıyor. Uygun fiyatlı olan bu modeller sırasıyla Moto G7, G7 Plus, G7 Power ve G7 Play olarak isimlendiriliyor. Peki, G7 ailesi özellikleri ile neler sunuyor?
Moto G7 özellikleri ve fiyatı hakkında her şey!
Firmanın düz G7 modeli 6.2 inç büyüklüğünde FHD+ ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm’un 1.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 632 yonga setinden alan telefonda 4 GB RAM bulunuyor.
12 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera ile gelen telefonda, 8 Megapiksellik ön kamera yer alıyor. 3.000 mAh bataryalı telefon kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkıyor. Bu modelin fiyatı ise 250 Euro.
G7 Power özellikleri
G7 Power G7 ile donanımsal olarak aynı özelliklere sahip. Ancak bu telefonda adından da anlaşılacağı gibi 5.000 mAh kapasitesinde güçlü bir batarya bulunuyor. Söylenene göre tam dolu şarj ile telefon 2.5 gün kullanım süresi sunuyor. Bu modelde 6.2 inç büyüklüğünde 720 x 1520 piksel çözünürlüklü ekrana yer verilmiş.
Telefonun arkasında ise 12 Megapiksellik kamera ve 8 Megapiksellik ön kamera yer alıyor. Bu modelin fiyatı 210 Euro olarak belirlendi.
G7 Play özellikleri
G7 Play modelinde 5.7 inç büyüklüğünde 720P+ ekran yer alıyor. Snapdragon 632 ile beslenen telefonda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimi yer alıyor. 512 GB’a kadar microSD kart desteği olan telefonda 3.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.
Telefonun arkasında 13 Megapiksel ve ön tarafında ise 8 Megapiksellik kamera yer alıyor. Bu modelin fiyatı ise 150 euro olarak belirlendi.
G7 Plus özellikleri
G7 Plus modeli G7 ile aynı donanıma sahip. Ancak G7 Plus modelinde 16 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 8 Megapiksellik Selfie kamerası bulunuyor. Bu modelin fiyatı ise 300 Euro.
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