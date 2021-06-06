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MSB'den PKK'nın Peşmerge'ye yönelik saldırısına ilişkin açıklama

06.06.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde Peşmerge güçlerine yönelik saldırısıyla bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

MSB'den PKK'nın Peşmerge'ye yönelik saldırısına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Iraklılara rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin Peşmerge'ye saldırarak, bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, Kürtleri koruma amacı taşımayan saldırının, terör örgütünün, Kürtlerin temsilcisi olamayacağını gösterdiği ifade edildi.

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"DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELER PKK'YA DESTEĞİNİ KESMELİDİR"

MSB'nin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK/YPG terör örgütünün gerçek yüzü görülmeli ve özellikle dost ve müttefik ülkeler PKK/KCK/YPG'ye başta silah ve mühimmat olmak üzere desteğini kesmelidir. Türkiye, bölgemize huzursuzluk, istikrarsızlık, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen bu hain ve eli kanlı terör örgütünü tamamen bitirmeye, mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam etmeye kararlıdır ve bu konuda komşularıyla iş birliğine hazırdır. Her zaman olduğu gibi komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesinde Iraklı kardeşlerimizin daima yanındayız ve onlara desteğe hazırız."

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