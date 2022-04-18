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  4. MSB duyurdu! "Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor"

MSB duyurdu! "Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor"

18.04.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlığın resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor." ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu! "Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor"

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor." notunu düştü.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor."

Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mağarayı tespit eden Mehmetçik, dökümanlara el koyarken, yaşam malzemelerini de imha etti, mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi. (DHA)

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Milli Savunma Bakanlığı
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