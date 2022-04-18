MSB duyurdu! "Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor"

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor." notunu düştü.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor."

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının KİLİTLERİ tek tek parçalanıyor!???????? pic.twitter.com/zl8dF8afA7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2022

Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mağarayı tespit eden Mehmetçik, dökümanlara el koyarken, yaşam malzemelerini de imha etti, mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi. (DHA)

