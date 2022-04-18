MSB duyurdu! "Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor"

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor." notunu düştü.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor."
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının KİLİTLERİ tek tek parçalanıyor!???????? pic.twitter.com/zl8dF8afA7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2022
Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mağarayı tespit eden Mehmetçik, dökümanlara el koyarken, yaşam malzemelerini de imha etti, mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi. (DHA)
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