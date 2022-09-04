Yunanistan'dan Türk jetlerine ihlal ve taciz! MSB rakamları açıkladı

MSB kaynakları, son günlerde sıkça gündeme gelen Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik ihlal ve tacizlerine yönelik açıklamada bulundu.

MSB'nin açıkladığı verilere göre, Yunanistan 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti. Geçen sene Türk hava sahası ve kara sularına yönelik toplam 1616 ihlal ve tacizde bulunan Yunanistan'ın bu sene başından itibaren 1123 ihlal ve taciz gerçekleştirdiği bildirildi.

