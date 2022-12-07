'Mucize adam'! Beynini delip geçmesi gereken kurşun ağzından çıkarıldı

24 yaşındaki ismi açıklanmayan kurban, bir bira fabrikasının dışındaki otomatın yanında dururken, bir adam arkadan yaklaşıp onu başından vurdu. Mucizevi bir şekilde, kurban yardım istemek için yakındaki bir kafeye gitmeden önce koşarak oradan uzaklaşmayı başardı. Olayın dehşete düşüren görüntüleri 3 Aralık Cumartesi gecesi güvenlik kameralarına yakalandı ve Brezilya medyasında paylaşıldı.

BAZI DİŞLERİNİ KIRDI

Onu tedavi eden doktor, birinci boyun omurunda kırık olduğunu, normalde bu tür yaralanmalarda hayatta kalma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ve kurbanı en azından felçli bırakabileceğini söyledi. Ancak kurban çok şanslıydı ve doktora göre bu bir mucizeydi. Sağlık görevlileri, merminin kurbanın kafasının arkasını deldiğini, boynundan geçtiğini ve bazı dişlerini kırdığını söyledi.

SEVK EDİLMEYİ BEKLİYOR

Raporlara göre, kurban Maringa Üniversite Hastanesine götürüldü ve ameliyat edilmeyi bekliyor. Hastaneden yapılan açıklamada, "Acil serviste, bilinci açık. Ekipman yardımı olmadan nefes alıyor, tıbbi yardım alıyor ve ameliyatı gerçekleştirmek için referanslı bir hastaneye sevk edilmeyi bekliyor." denildi.

SUÇU İNKAR ETTİ

Genç adamın saldırgandan şikayetçi olduğu, zanlının tutuklandığı ancak ifade verdiğinde görüntülerde tetikçi gibi görünmediğini söyleyerek suçu inkar ettiği bildirildi.