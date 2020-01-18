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  4. Mucize Doktor 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Betüş'ten Ferman ve Ali Vefa'yı üzen haber

Mucize Doktor 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Betüş'ten Ferman ve Ali Vefa'yı üzen haber

DİZİ HABERLERİ  | 18.01.2020 01:10 | Son Güncelleme

Fox'un reytingleri alt üst eden dizisi Mucize Doktor'un merakla beklenen 19. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde, hastanede Betüş krizi yaşanıyor. Beren Gökyıldız'ın canlandırdığı Betüş'ün hayatta kalabilmesi için Ferman ve Ali Vefa her şeyi yapıyor. Ancak Betüş hastaneden kaçıyor. İşte Mucize Doktor 19. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 19. yeni bölümüyle 23 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek. Dünyaca ünlü The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Betüş'ün amelyat olması için Ferman çırpınıyor. Hastane yönetimini karşısına alan Ferman " Küçücük bir kızdan bahsediyorum. Bir kağıttaki bir kaç rakamdan dolayı ölecek. Betüş ölecek anlamıyor musunuz?" sözleriyle isyan ediyor. Ali Vefa ise Betüş'ün acılarını dindirebilmek için çırpınıyor. Ancak Betüş'ün hastaneden kaçtığı haberi herkesi şoke ediyor.

BETÜŞ

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor'da bir vaka üzerine konuşan Tanju ve Kıvılcım arasındaki sohbet, Ali Vefa'ya geldi.
Kıvılcım'ın Tanju'ya "Ali Nazlı olmadan bir hiç. Ali hastaneye geldiğinden beri Nazlı onunla uğraşıyor. Kızcağız bütün vaktini onun için harcıyor. Ali, Nazlı olmadan biraz işlevsiz" demesini duyan Ali Vefa büyük üzüntü yaşadı.

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"KALBİMDEKİ BOŞLUK SENİNLE DOLDU"

Ali Vefa kendi içinde büyük sorgulamalar yaşarken, yardımına Nazlı yetişti. Finalde ise Ali Vefa'ya itirafta bulunan Nazlı, "Sen gelmeden önce ben kaybolmuştum. Bir boşluk vardı. Hastalarla fazla bağ kurarak, boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Ama sen geldikten sonra yapmıyorum artık. Kalbimdeki o boşluk galiba seninle doldu" dedi. Nazlı'nın sözleri karşısında heyecanlanan Ali Vefa ise ne diyeceğini bilemedi.

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