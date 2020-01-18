Mucize Doktor 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Betüş'ten Ferman ve Ali Vefa'yı üzen haber

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 19. yeni bölümüyle 23 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek. Dünyaca ünlü The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Betüş'ün amelyat olması için Ferman çırpınıyor. Hastane yönetimini karşısına alan Ferman " Küçücük bir kızdan bahsediyorum. Bir kağıttaki bir kaç rakamdan dolayı ölecek. Betüş ölecek anlamıyor musunuz?" sözleriyle isyan ediyor. Ali Vefa ise Betüş'ün acılarını dindirebilmek için çırpınıyor. Ancak Betüş'ün hastaneden kaçtığı haberi herkesi şoke ediyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor'da bir vaka üzerine konuşan Tanju ve Kıvılcım arasındaki sohbet, Ali Vefa'ya geldi.

Kıvılcım'ın Tanju'ya "Ali Nazlı olmadan bir hiç. Ali hastaneye geldiğinden beri Nazlı onunla uğraşıyor. Kızcağız bütün vaktini onun için harcıyor. Ali, Nazlı olmadan biraz işlevsiz" demesini duyan Ali Vefa büyük üzüntü yaşadı.

"KALBİMDEKİ BOŞLUK SENİNLE DOLDU"

Ali Vefa kendi içinde büyük sorgulamalar yaşarken, yardımına Nazlı yetişti. Finalde ise Ali Vefa'ya itirafta bulunan Nazlı, "Sen gelmeden önce ben kaybolmuştum. Bir boşluk vardı. Hastalarla fazla bağ kurarak, boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Ama sen geldikten sonra yapmıyorum artık. Kalbimdeki o boşluk galiba seninle doldu" dedi. Nazlı'nın sözleri karşısında heyecanlanan Ali Vefa ise ne diyeceğini bilemedi.



