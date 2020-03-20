Mucize Doktor 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa babasını kurtaracak mı? Mucize Doktor son bölüm izle

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor 19 Mart Perşembe akşamı 27. son bölümüyle ekrana geldi. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un son bölümünde Ali Vefa'nın babası ortaya çıktı. Hayatındaki tüm travmaların nedeni olan babasını karşısında gören Ali büyük şok yaşadı. Ağır bir hastalık yaşayan ve ölmek üzere olan babası hastanede tedavi altına alınırken, Ali ise babasıyla büyük bir yüzleşme yaşadı. Ancak Ali Vefa, babasının kardeşinin katili olduğunu söylemesi ve hakaret etmesiyle büyük bir travma yaşadı. Ali'ye en zor anlarında Nazlı yardımcı oldu.
Mucize Doktor'un 26 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 28. yeni bölüm fragmanında ise Ali Vefa babasını iyileştirmeye karar veriyor. Ali Vefa'nın "
Bana ne yapmış olursa olsun, benim babam o. O Benim tavşanımı öldürdü ama ben onu kurtarabilirim. Bu onun tek şansı olabilir" sözleri dikkat çekiyor. Nazlı ise Ali'nin aldığı kararı Ferman'a söylüyor. Ali'yi durdurmak isteyen Ferman, hastann kurtulma şansı olmadığını söylüyor. Ancak Ali tüm itirazlara rağmen babasını kurtarmak için harekete geçiyor. Ali Vefa'ya karşı kötü bir tutum sergileyen Tanju ise babasının da ortaya çıkmasıyla iyice sinirleniyor.
Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır.
Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.
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