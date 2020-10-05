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Mucize Doktor 32. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'dan Nazlı'yı duygulandıran aşk itirafı

05.10.2020 02:27 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 32. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında, hastanedeki bebeği almak isteyen Ferman büyük bir şok yaşıyor. Ali Vefa ise "Seni çok seviyorum" sözleriyle aşkını ilan ettiği Nazlı ile romantik anlar yaşıyor. İşte Mucize Doktor 32. yeni bölüm 2. fragmanı.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 8 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 32. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

ALİ VEFA İSTİFA MI EDİYOR?

Mucize Doktor'un 32. yeni bölüm 1. fragmanında ise Doktor Ali Vefa, çalıştığı hastaneden ayrıldığını açıklıyor. Tanju'nun "Bunca olayın üstüne bir de laçkalık yaparsan kapının önüne koyarım seni" sözlerine karşılık Ali Vefa istifa ettiğini söylüyor. Ali Vefa'nın istifası başta Ferman ve Nazlı olmak üzere herkesi üzüyor. Eşyalarını toplayarak hastaneden ayrılan Ali Vefa ise "Elveda Berhayat Hastanesi seni tanımak çok güzeldi" sözleriyle veda ediyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali iki korkunç olasılıkla karşı karşıyadır. İlki Adil’in süratle kötüleşen durumudur; kimse Ferda’nın babasını ameliyat etmeme kararını değiştiremez.

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İkincisi bebeğin akıbetidir; Ferman’ın bütün baskısına rağmen Beliz bebeği evlat edinmek istemez.

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Zaman hem Adil hem de bebek için daralır.

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Ama son anda, Ali’nin yüreğinin derinliklerinden gelen bir çözüm, herkese yeni bir umut kapısı açacaktır.

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