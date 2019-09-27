Mucize Doktor'da Ferman'dan Ali Vefa'ya kritik görev! Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor 3. bölümüyle 26 Eylül Perşembe akşamı Fox TV'de ekrana geldi. The Good Doctor uyarlaması olan ve Taner Ölmez’in başrolünde bulunduğu Mucize Doktor'un son bölümünde, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hissetti.

Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mucize Doktor'un 3 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 4. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde, Doktor Ferman, Ali Vefa'yı çok kritik bir göreve gönderiyor. Organ nakli yapılacak bir hasta için Ali Vefa, helikopterle başka bir şehre gidiyor. Nakil yapılacak organı taşıyan Ali, kutudaki sıcaklığın düştüğünü görünce acil olarak buz aramaya başlıyor.

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.