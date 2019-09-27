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Mucize Doktor'da Ferman'dan Ali Vefa'ya kritik görev! Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2019 01:34 | Son Güncelleme

Mucize Doktor 3. son bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Taner Ölmez'in canlandırdığı, savant otizm sendromlu Doktor Ali'nin hikayesini anlatan Mucize Doktor dizisinin 4. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Doktor Ali organ nakli için helikopterle şehir dışı göreve gidiyor. Ancak organın konulduğu kutuda sıcaklığın düşmesi Ali Vefa'yı zor durumda bırakıyor. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı.

Mucize Doktor 3. bölümüyle 26 Eylül Perşembe akşamı Fox TV'de ekrana geldi. The Good Doctor uyarlaması olan ve Taner Ölmez’in başrolünde bulunduğu Mucize Doktor'un son bölümünde, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hissetti.

Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mucize Doktor'un 3 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 4. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde, Doktor Ferman, Ali Vefa'yı çok kritik bir göreve gönderiyor. Organ nakli yapılacak bir hasta için Ali Vefa, helikopterle başka bir şehre gidiyor. Nakil yapılacak organı taşıyan Ali, kutudaki sıcaklığın düştüğünü görünce acil olarak buz aramaya başlıyor.

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Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

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MUCİZE DOKTOR GENEL KONUSU
Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar. Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?

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