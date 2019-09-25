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Mucize Doktor'un Doktor Ali Vefa'sı Taner Ölmez: Duygusal anlamda zorlandım

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ali Vefa karakteriyle izleyicilerden tam not alan Taner Ölmez yaptığı açıklamada duygusal anlamda zorlandığını itiraf etti!

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bıraktı. 33 yaşındaki Ölmez, başarılı oyunculuğu ve canlandırdığı karakterle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri.

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, Fox TV'nin yeni sezon partisine katıldı. Ölmez açıklamasında "Hikayeye inandık; herkes inandı ve sonunda güzel iş çıktı. Hikayeye okuyunca elbette yapabilir miyim kaygısı oldu? Ancak çalışınca üstesinden geldim. Senaryoyu okuyunca zorlandığım yerler oldu ama duygusal anlamda oldu. Çocukların gözlerine bakıp onlarla tanışınca zorlandığım yerler oldu" dedi. (Uçankuş)

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