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Müge Anlı 50 yaşında! Rahmi Özkan'ın doğum günü hediyesi ağızları açık bıraktı! Canlı yayında ilginç anlar

19.12.2023 15:31 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dikkat çeken anlara sahne oldu. Büyük bir coşkunun hakim olduğu stüdyoda "İyi ki doğdun!" sesleri yükseldi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı "İyi ki bu yıl doğum günü kutlaması istememişim. Nereye baksam sürpriz!" diyerek herkese teşekkür etti. Programa ise Avukat Rahmi Özkan'ın doğum günü hediyesi damga vurdu.

Müge Anlı, bugün stüdyoda doğum günü münasebetiyle coşkuyla karşılandı. Stüdyonun her bir köşesi çiçek demetleriyle donatılırken ünlü gazetecinin sevinci gözlerinden okundu.

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MÜGE ANLI'DAN 'DOĞUM GÜNÜ' AÇIKLAMASI: "ALLAH'IN BİR LÜTFU!"

Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ağlarım vallahi! 'Bu yıl doğum günü kutlaması istemiyorum. Yayında fazla vakit harcamayalım, yayın sonrası pasta keseriz.' dedim. İnsanın sevdiği işi yapması çok büyük bir nimet. Ama sevdiği işi sevdiği insanlarla yapması Allah'ın bir lütfu!"

Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen, kendisine gelen notları ve iyi dilekleri okuyan Müge Anlı'ya duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Çok özel bir insansınız. Ben kendimi hep şanslı hissettim. Annem tam bir Türk kadınıydı, onunla büyüdüm. Sonra siz girdiniz hayatıma. Gerçek bir Türk kadınıyla uzun yıllar çalışma fırsatı buldum. En azından televizyonlardan herkese hitap edebilecek örnek bir rol model. Ama bir şeyi çok merak etmiştim ilk başlarda, annenizi! Onu da kutluyorum. Çünkü böyle bir evlat yetiştirmek herkese nasip olmaz."

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Rahmi Bey de doğum günü dolayısı ile Müge Anlı'yı kutladı. Rahmi Bey, "16 sene evvel bu mücadeleye beraber başladık. Güzelleştin, gençleştin, geliştin. Türk kadınının azmiyle, mücadelesiyle, hırsıyla buralara geldin. Seni kutluyorum. Seni dünyaya getiren annene de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. İyi doğdun, iyi ki varsın" dedi ve elini cebine attı.

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MÜGE ANLI'DAN GÜLÜMSETEN SÖZLER: "BANA ALTIN MI GETİRDİN?"

Müge Anlı bunun üzerine "Elini cebine attın bana altın mı getirdin?" diye sordu.

"BU KABİLİYET MESELESİ!"

Rahmi Bey bunun üzerine "Bak işte şimdi! Bu kabiliyet meselesi" diyerek ünlü gazeteciye takıldı.

Müge Anlı eline altını alarak salladı ve "Bakınız" diyerek şükranlarını dile getirdi:

"Teşekkür ederim. O kadar iyi tanıyoruz ki artık birbirimizi. Elini cebine götürüyor, kesin oradan bir şey çıkaracak. Ne çıkarabilir? Biliyorsunuz altın gramajı, fiyatları! Altın borsası başkanı varsa öyle bir şey seni yapmalılar Rahmi Bey"

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