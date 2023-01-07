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Müge Anlı, 'Bacaklarıma bakma demişti' demişti! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

07.01.2023 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sinan Sardoğan ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı programda şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı ve yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar atan Sardoğan'a, Müge Anlı'nın 'Bacaklarıma bakma' şeklinde tepkisi gündem olmuştu. Hakkında 23 adli işlem olan baş şüpheli Sinan Sardoğan, küçük bir çocuğa cinsel taciz iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. İşte Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili detaylar...

Müge Anlı, 'Bacaklarıma bakma demişti' demişti! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, hakkında mide bulandıran iddialar bulunan Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı bildirildi. Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı programda şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Sardoğan'ın, son olarak yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı.

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Müge Anlı, geçtiğimiz günkü yayında, Sardoğan'a, "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" diyerek bağırarak, Sardoğan'ın inkar ettiği ses kayıtlarını dinletmişti.

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Son olarak bir sosyal paylaşım sitesinde Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı görüntüler yayınlandı.

TERS KELEPÇE YAPILDI

Polis ekiplerinin, Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek, gözaltı kararını tebliğ ettiği ve üst araması yaptığı görüntülerde, Sardoğan'ın ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığı görüldü.

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KAN DONDURAN İDDİA

Küçük bir çocuğa cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilen Sardoğan, muhabirlerin sorduğu soruları yanıtsız bıraktı.

Sinan Sardoğan, "Arife Gökçe nerede?" sorusuna "Bilmiyorum" diye cevap verdi.

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