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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! İşkence edilerek öldürülmüşlerdi... Şen kardeşler cinayetinde yeni gelişme

13.01.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, 8 Ekim 2020 tarihinde, Hatay’daki evlerinde işkence edilerek öldürülen Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin cinayetiyle ilgili bugün yayınlanan programında son dakika gelişmesini aktardı. Anlı, eline geçen bilgilerde evdeki kayıp telefonların ortaya çıkması üzerine bir şüphelinin tespit edildiğini, şüphelinin ise ailenin akrabası olduğunu dile getirdi.

Faili meçhul olaylar ve kayıpların arandığı Müge Anlı'nın programında 2020 yılında vahşice öldürülen Şen kardeşler cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İki yaşlı kardeşin çeşitli işkencelere maruz kalarak vahşice katlediği bilinirken o gün bugündür katil kim sorusuna yanıt aranıyor. İki kardeşin, 2020 yılında evlerinde işkence gördükleri ardından ise vahşice katlediği ortaya çıkmıştı. Bugün yer alan programda ise Müge Anlı eline ulaşan bir bilgiyi paylaştı.

Olay sonrası ''evdeki telefonlar nerede?'' sorusuna yanıt aranmıştı, 4 tane telefonun çalındığı bilgisi paylaşılmıştı. Anlı bugün canlı yayında, yapılan incelemeler sonrası telefonların satıldığı, net olmasa da bir şüphelinin tespit edildiği kaydedildi.

ŞEN KARDEŞLERİN SIR ÖLÜMÜ! CİNAYETİ AKRABA MI İŞLEDİ?

Anlı, söz konusu şüphelinin bir dönem hırsızlıktan cezaevinde bulunan, ailenin akrabası olduğu bilgisine ulaşıldığını, cinayetin de yine hırsızlık amacıyla işlenildiğinin üzerinde durulduğunu söyledi.

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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Hüseyin ve Mehmet kardeşlerin cinayetinde çarpıcı iddiaMüge Anlı canlı yayında açıkladı! Hüseyin ve Mehmet kardeşlerin cinayetinde çarpıcı iddia

NE OLMUŞTU?

Hatay'da 2020 yılında Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşler, kesici aletlerle işkenceye uğrayarak öldürüldü. Şen kardeşlerin öldürülmeden önce canice darp edildiği ortaya çıkarken olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtmişti.

ŞEN KARDEŞLERİN KATİLİ KİM?

Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır aynı zamanda "Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi" Sözleri ile korkunç cinayette okları bakıcıya yöneltmişti.

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