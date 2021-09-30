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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Hüseyin ve Mehmet kardeşlerin cinayetinde çarpıcı iddia

30.09.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'daki Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşleri cinayetiyle ilgili bir iddia daha gündeme geldi. Gördüğü işkence sonrası tedavi için hastaneye kaldırılan Mehmet Şen’in ölüm döşeğindeki son görüntülerini paylaşan Müge Anlı, yaşlı adamın göz ve dudak işaretleriyle sorulara verdiği yanıtları canlı yayında paylaştı. Şen’in kendisini bu hale getiren kişinin evde bakıcılarıyla ilişkiye girdiğini gören ağabeyi Hüseyin Şen olduğunu ifade ettiğini anlatan Müge Anlı, görüntüleri de ekrana getirdi.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Hüseyin ve Mehmet kardeşlerin cinayetinde çarpıcı iddia

Müge Anlı, 8 Ekim 2020 tarihinde, Hatay’daki evlerinde işkence edilerek öldürülen Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin cinayetiyle ilgili jandarma tutanaklarına geçen çok çarpıcı bir iddiaya daha gündeme taşıdı. Kan donduran işkence gecesinin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Şen’in ölüm döşeğinde jandarmanın sorularına göz ve dudak işaretleriyle verdiği yanıtların görüntüsünü ekrana getiren Müge Anlı, kayıt altına geçen 80 yaşındaki adamın o görüntülerinin tutanağını da canlı yayında okudu.

BAKICININ İKİ KARDEŞİ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİASI

Müge Anlı, tutanakta Mehmet Şen’in o gece bakıcı Emel ile ilişkiye girdiği için kendisini bu hale ağabeyi Hüseyin Şen’in getirdiğini, bakıcı ile ilişkilerinin daha önceye dayandığını ve kavga sırasında Emel’in yanlarında olduğunu ifade ettiğini
anlattı. İki kardeşin birbirine bakıcı Emel Cengiz için zarar vermiş olabileceğini de söyleyen Müge Anlı, “İki kardeş birbirini bu hale getirdiyse bahçenin demirini kim kesti? Evdeki telefonlar nerede? Emel Hanım’ın o gece yaşananları da duymaması mümkün değil. Parmakları kesilinceye kadar işkence gören iki kardeşin sesini hangi uykuya yatarsanız yatın duymamanız mümkün değil” dedi.

CİNAYETİN SEBEBİNE "AŞK" DEDİ

Müge Anlı’nın ekrana getirdiği görüntülerde de göz ve dudak işaretleriyle Mehmet Şen’in, cinayetin hangi sebeple işlendiğine, “Aşk” yanıtını verdiği görüldü. Babası ile amcasının birbirini bir kadın için öldürmeyeceğini savunan Hüseyin Şen’in kızı Ganime Şen ise, “Babam kardeşine bunu asla yapmaz. Evladı gibiydi. Belki cinayetin sebebi aşk olabilir. ” diyerek bu ihtimale inanmadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay Müge Anlı
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