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Müge Anlı çok sinirlendi! 'Azıp kuduruyorlar'

24.12.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri programa damga vurdu. 15 yaşında kız çocuğunu 20 gün alıkoyan TIR şoförü yakalandı. Müge Anlı olayla ilgili yaşananları anlatırken çok sinirlendi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine gündeme damga vuran olaylar yaşandı. Müge Anlı, 15 yaşında kız çocuğunu 20 gün alıkoyan TIR şoförüne canlı yayında ateş püskürdü!

Müge Anlı gelen bir son dakika haberini canlı yayında paylaştı. Anlı; 15 yaşındaki kız çocuğunu TIR dorsesine hapseden TIR şoförünün cezaevine gönderildiğini belirterek oradan bir daha çıkamaması temennisinde bulundu.

Müge Anlı, TIR şoförü Serdar Yün'ü yakalayan polis ekiplerine de teşekkür etti. Ünlü sunucu bu tarz suçları işleyenlerin asla cezaevinden çıkmaması gerektiğini söyleyerek "İnsanlar tutuklanmadıkça azıp kuduruyorlar daha çok cesaretleniyorlar. Çocuk gitmek ister götürmeyecek kimse" dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
20 yıldır iktidar ve sonuç??
Yahu TIR şoförü, polis, marangoz, avukat, doktor, çoban. Bunların hepsi insan. Neden meslekleri öne katıyorsun uz
cezaevinde inşallah gerekeni yaparlar, anladınız siz onu.????????

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