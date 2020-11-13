Müge Anlı’da Arif Verimli detayı! Maskesini çıkarmadı

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme süreciyle beraber ara verdiği programına kaldığı yerden devam eden Müge Anlı’da maske ve mesafe kuralına uyulmuyor.

Programa izleyici olarak katılan vatandaşlar arasında sosyal mesafe ve maske kuralı uygulanırken programın daimi konukları Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Avukat Rahmi Turan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ile diğer konuklar arasında maske ve mesafe kuralı es geçiliyor.

Daha önce "Maske takmamak kişilik bozukluğudur, narsizmdir. Maske takmayanların acilen psikiyatrik tedaviye ihtiyacı var" diyen Verimli bu açıklamasından sonra tepki alınca programda maske takmaya başladı.

Dün ve bugün yayınlanan programda konuklar arasında kimse bu kurallara uymazken Prof. Dr. Arif Verimli’nin maske takması dikkat çekti.



Programı izleyenler Arif Verimli’yi bu davranışı nedeniyle takdir etti.

