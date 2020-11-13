MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı’da Arif Verimli detayı! Maskesini çıkarmadı

Müge Anlı’da Arif Verimli detayı! Maskesini çıkarmadı

13.11.2020 11:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Müge Anlı’da Arif Verimli detayı! Maskesini çıkarmadı

Koronavirüs salgını artarak devam ederken Müge Anlı programında bir detay dikkat çekti. Programda konuklar maske ve sosyal mesafe kuralına uyumazken dün ve bugün yayınlanan bölümde sadece Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli’nin maske takması dikkat çekti. Verimli daha önce yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme süreciyle beraber ara verdiği programına kaldığı yerden devam eden Müge Anlı’da maske ve mesafe kuralına uyulmuyor. 

Programa izleyici olarak katılan vatandaşlar arasında sosyal mesafe ve maske kuralı uygulanırken programın daimi konukları Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Avukat Rahmi Turan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ile diğer konuklar arasında maske ve mesafe kuralı es geçiliyor.

Arif Verimli sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'Arif Verimli sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

Daha önce "Maske takmamak kişilik bozukluğudur, narsizmdir. Maske takmayanların acilen psikiyatrik tedaviye ihtiyacı var" diyen Verimli bu açıklamasından sonra tepki alınca programda maske takmaya başladı.

arif-verimli-muge-anli-korona-virus-maske-005

Dün ve bugün yayınlanan programda konuklar arasında kimse bu kurallara uymazken Prof. Dr. Arif Verimli’nin maske takması dikkat çekti.

muge-anli-izleyicileri-korona-virus-tedbirleri-005
Programı izleyenler Arif Verimli’yi bu davranışı nedeniyle takdir etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
Gasp edilen Günnur Adıgüzel bakın kim çıktı?Gasp edilen Günnur Adıgüzel bakın kim çıktı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'

'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'

Koronavirüs kısıtlamaları 'kızamık' vakalarını artırdı

Koronavirüs kısıtlamaları 'kızamık' vakalarını artırdı

Kaymakam aldığı yanıt sonrası şaşkına döndü

Kaymakam aldığı yanıt sonrası şaşkına döndü

Ünlü şarkıcıdan ayna karşısında bikinili poz!

Ünlü şarkıcıdan ayna karşısında bikinili poz!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Azeri ve Türkler yorum yağdırdı! 'Seninkiler teslim oldu'

Azeri ve Türkler yorum yağdırdı! 'Seninkiler teslim oldu'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu

İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Diğer Haberler

Muazzez Ersoy kebapçıdan adını sildirdi

Muazzez Ersoy kebapçıdan adını sildirdi

Aşk-ı Memnu dizisinin Nihal’i Hazal Kaya ve Cemile’si Pelin Ermiş yıllar sonra yeniden bir araya geldi!

Yıllar sonra yeniden bir araya geldi!

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Topaloğlu ne yapıyor? İşte Mustafa Topaloğlu son hali...

İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...

Phoebe Price üzerini çıkarırken bir anda göğsü açıldı

Üzerini çıkarırken bir anda göğsü açıldı

Sunucu Sophie Habboo canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Sevgilisi çırılçıplak geçti

Canlı yayında şok! Sevgilisi arkadan...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.