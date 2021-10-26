Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Müge Anlı sert sözler söyledi

Müge Anlı’da yaşanan bir olay yine ağızlar açıkta bıraktı. Afyonkarahisar'da yaşayan Seçer Kaygısız, 1 Ağustos'ta yeğeniyle birlikte kaçan eşini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Karısı ve yeğeninin ilişkisine evlerinde şahit olduğunu iddia eden Kaygısız, her şeye rağmen karısını çok sevdiğini söyleyerek geri dönmesi için canlı yayında bir çağrıda bulundu. Anlı, haftalardır ulaşılamayan üç çocuk annesi kadını bularak karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi.

"PLAN KURDUK"

Aradan geçen 4 günün ardından Hatice Kaygısız, canlı yayına bağlanarak kendisini savunmaya çalıştı. Telefonla bağlanan genç kadın, kocasının yeğeniyle birlikte olduğu iddialarını reddederek, "Kimse 3 çocuğunu bırakıp gitmez. Onun bana yapmadığı eziyet kalmadı. Ben yeğeniyle beraber değilim. Biz ona benden ayrılsın diye oyun kurduk. Birbirimize mesaj attık. Kaçmamın yeğeniyle bir ilgisi yok" şeklinde konuştu.

“CİNSİME BİR HAKARET KABUL EDİYORUM”

Müge Anlı, yaşanan duruma kayıtsız kalamadı ve “Siz ve sizin gibi hanımlar ne yazık ki anneliğin kutsiyetini ayaklar altına alıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Anlı sözlerine şöyle devam etti: “Sizin gibi 3 çocuğunu bırakıp da kaçan hanımların yaptığını, cinsime bir hakaret kabul ediyorum. Filler bile, 5 yaşına kadar çocuklarını ayaklarının arasında büyütüyor. Siz nasıl 5 yaşındaki ikizlerinizi ve 11 yaşındaki çocuğunuzu bırakıp gidersiniz? Allah sizin de müstahakkınızı versin. Başka da bir şey söylemek istemiyorum.”

