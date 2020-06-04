Müge Anlı'da canlı yayın kazası! Anlı sinirlendi muhabiri uyardı

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ara verilen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ekranlara geri döndü. Anlı'nın programında minik bir canlı yayın kazası meydana geldi.

Programda canlı yayında olduğunu unutan muhabir Zeynep Öncüler, 'Halil Ergül' olayıyla ilgili Erzincan'dan stüdyoya vatandaşın görüşlerini taşırken, "Turan abi sen şeyden bahsedeceksin" deyince Müge Anlı muhabiri “yayındasın” diyerek uyardı.

Sonrasında muhabir vatandaşa, “Halil bey bulunduğunda sol kolu yoktu. Hayvanlar yemiş olabilir mi?” diye sordu. Öncüler'in sorusuna sinirlenen Anlı, “Zeynep o konu bizi ilgilendirmiyor” diyerek araya girdi.

