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  4. Müge Anlı'da canlı yayın kazası! Anlı sinirlendi muhabiri uyardı

Müge Anlı'da canlı yayın kazası! Anlı sinirlendi muhabiri uyardı

DİZİ HABERLERİ  | 04.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında ilginç bir canlı yayın kazası yaşandı. Anlı muhabirin sorusundan rahatsız olunca muhabiri yayından aldırdı.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ara verilen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ekranlara geri döndü. Anlı'nın programında minik bir canlı yayın kazası meydana geldi.

Programda canlı yayında olduğunu unutan muhabir Zeynep Öncüler, 'Halil Ergül' olayıyla ilgili Erzincan'dan stüdyoya vatandaşın görüşlerini taşırken, "Turan abi sen şeyden bahsedeceksin" deyince Müge Anlı muhabiri “yayındasın” diyerek uyardı.

Sonrasında muhabir vatandaşa, “Halil bey bulunduğunda sol kolu yoktu. Hayvanlar yemiş olabilir mi?” diye sordu. Öncüler'in sorusuna sinirlenen Anlı, “Zeynep o konu bizi ilgilendirmiyor” diyerek araya girdi.

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