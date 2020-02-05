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Müge Anlı'da dolandırıcılık hikayeleri şoke ediyor! '300 kilo altın için...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın programı yine konularıyla gündeme bomba gibi düştü. Yine dolandırılanların katıldığı programa katılan bir isim ise resmen açıklamasıyla fark yarattı! Musa Cihangir, "300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldım" dedi.

İzmir'de ailesiyle birlikte yaşayan Adile Yeşilgöz, nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia ederek dün babası Mehmet Hayri Yeşilgöz ile birlikte Müge Anlı'nın programına konuk olarak yardım istedi. Canlı yayında anlatılan dolandırıcılığın ardından pek çok kişi programa bağlanarak dolandırıldığını söyledi.

Sosyal medyada tanıştığı İhsan Çapar isimli kişi ile nişanlanan Adile Yeşilgöz ve ailesi, 'evinizde büyü var, bozmamız lazım' yalanına inanarak ve 350 bin TL dolandırıldığını anlattı. Baba-kızın ardından Türkiye'nin dört bir yanından insanlar aynı yöntemle dolandırıldığını iddia ederek Anlı'nın programına başvurdu.

ALTIN BULMAK İÇİN BİNLERCE LİRA HARCADI

İhsan Çapar'ın kendisine 300 kilo altın vaadinde bulunduğunu söyleyen Musa Cihangir, yaptığı açıklamalarla izleyenleri şaşırttı. Neytullah Bozkurt, altınlarını ve paralarını evleneceğini düşündüğü kadına verirken, Musa Cihangir ise altın bulmak için harcadığı paraları anlattı. Neytullah Bozkurt "Önce beni kadınla tanıştırdılar. Bir gün onun evinde, ardından ertesi gün kendi evimde kaldım. Sürekli beni 'evimize git boş kalmasın' diye gönderiyordu. Ben de en sonunda gitmeyeceğim kalacağım dedim. 'Yok gideceksin' dedi"

Müge Anlı, "105 bin dolar toplamışsınız, tarlasını satmış, 100 tane koyun, 1 traktör ve 1 araba satmış. 70 bin TL'ni de verdin" diyerek Cihangir'in harcadıklarını açıkladı.

Cihangir, Anlı'nın "Bunların karşılığında size ne vermeyi vadetti?" sorusuna da "Yüzde 35 bana, 65 Musa'ya. Bir de ortak olması için Neytullah bana 35 bin dolar borçlandı. Senet bende" dedi.

Dikkat çeken açıklamalar yapan Musa Cihangir "300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldık" şeklinde konuştu.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
millette şuur kalmamış herkes şaşırmış bunlar ne saçma sapan işler be
DÜNYA MALI İNSANIN GÖZÜNÜ KÖR EDİYOR ALLAH İÇİN DEĞİL ALTIN ÇİN NAMAZ KILMIŞ YAZIKLAR OLSUN
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