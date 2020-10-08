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Müge Anlı'da kan donduran iddia! Saliha Çalışkan olayı nedir? İşte detaylar

08.10.2020 13:48 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programından gelen son dakika bilgisine göre Mersin'de ikamet eden Saliha Çalışkan isimli kadın 2,5 sene önce esrarengiz şekilde kayboldu. Saliha Çalışkan'ın esrarengiz şekilde ortadan kaybolması olayında boşanma sürecinde olduğu eşi Tuncay'dan şüpheleniliyor. Saliha Çalışkan'ın eşi Tuncay yayına bağlanınca olanlar oldu.

Müge Anlı programında aranan Saliha Çalışkan'ın 2,5 sene öncesinde evinden ip almaya çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine programda konuyla ilgili araştırma başlatıldı. Genç kadının ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken kayıp Çalışkan'ın ailesi genç kadının esrarengiz olayında eşi Tuncay Bey'in parmağı olabileceğini iddia ediyor.

Kayıp Saliha'nın en son görüştüğü isim ise flaş iddialarda bulundu. İşte Müge Anlı Saliha Çalışkan olayından son dakika gelişmeleri…

SALİHA ÇALIŞKAN NEREDE?

2018 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde halı dokuma ipi almak üzere ikamet ettiği evinden ayrılan Saliha Çalışkan'dan bir daha haber alınamadı. İki seneden fazla süredir kendisinden herhangi bir haber alınamayan genç kadının 2. eşi olan Tuncay Bey'den boşanma aşamasında olduğu öğrenildi…

Cinayete kurban gittiği düşünülen genç kadının ailesi kendisinden haber alınamayan Saliha Çalışkan için Müge Anlı programına başvurdu. Genç kadının ailesi boşanma sürecinde olduğu Tuncay Bey'den şüpheleniyor. Öte yandan Saliha Çalışkan'ın kaybolmadan önce son olarak görüştüğü isim olan Bayram Güceoğlu da esrarengiz olayda Tuncay Bey'i işaret ediyor. Kayıp kadının kuzeni Yahya Göztaşı Tuncay Bey'in olaydan önce "Çocuk benden değil" ifadelerini kullandığını ifade etmişti.
Ekran Alıntısı

"TUNCAY'I CEZAEVİNE ATTIRACAK BİLGİLER BİLİYOR"

Öte yandan Saliha Çalışkan'ın kaybolmasının ardından kayıp kadının kız kardeşi olan Emine Keleş ve boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini hiçbir şekilde aramaması ise dikkat çekti. Emine Keleş'in iddiasına göre ise kayıp ablası Saliha Çalışkan, Tuncay'ı cezaevine attıracak bilgiler bildiğini bu nedenle boşanma aşamasında olduğu eşinin onu ortadan kaldırmak isteyebileceği iddiasını ortaya attı.

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Ortaya çıkan bir bilgi ise tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Saliha Çalışkan'ın kredi kartının kaybolmasının ardından Tuncay Bey tarafından kullanıldığı ortaya çıkınca bu iddiaları reddeden Tuncay Bey herkesi şaşkına çevirdi.

'SÜLALEM KASAP, SALİHA'YI KESECEĞİM'

Saliha Çalışkan'ın kız kardeşinin eşi olan Murat Bey yayına bağlanarak bu kez çok farklı bir iddiada bulundu. Ve Saliha Çalışkan'ın kaybolduğu süreçte 300 – 400 bin TL'lik miras alacağını ifade etti. Bu açıklama sonrası genç kadının alacağı miras yüzünden cinayete mi kurban gittiği konuşulmaya başlandı.

Kayıp Saliha Çalışkan'ın eniştesi Murat Bey'in bir diğer iddiası ise kan dondurdu. Murat Bey; Saliha Çalışkan'ın boşanma sürecindeki eşinin kadın kaybolmadan önce "Sülalem kasap onu keseceğim. Etini kemiğinden ayıracağım" ifadelerini kullandığını iddia etti.

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