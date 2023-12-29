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  4. Müge Anlı’da kan donduran itiraf! Acılı anne 11 yıldır her yerde evladını arıyordu! "Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!"

Müge Anlı’da kan donduran itiraf! Acılı anne 11 yıldır her yerde evladını arıyordu! "Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!"

29.12.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki kan donduran itirafı konuşuyor. 20 Nisan 2012 yılında Karaman'da kaybolan 20 yaşındaki Mevlüt Ozan Atlar'a ilişkin olayda sır perdesi aralanıyor. Kocasından şüphelenen acılı anne, Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayında gelen itiraf sonrası stüdyo buz kesti.

11 yıldır oğlundan haber alamayan acılı anne Müge Anlı'dan yardım istedi. 5 çocuk annesi Ayşe Atlar o dönem oğlu hakkında kayıp başvurusu yaptığını fakat günler süren arama çalışmalarına rağmen oğlunun bulunamadığını belirtti. Eşinin daha önce de Mevlüt'ü yaraladığını söyleyen Atlar, ondan şüphelendiğini vurguladı. Eşinin alkol bağımlığı nedeniyle hem kızlarının hem de kendisinin şiddet gördüğünü söyleyen acılı kadın, artık evlatlarıyla birlikte İzmir'de yaşadığını vurguladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında flaş bir gelişme yaşandı.

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YILLAR ÖNCE OĞLUNU YARALADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Oğlunu pompalı tüfekle vurduğu iddia edilen Mehmet Atlar, çocuklarının "Her yer kan içerisindeydi. Babamız her yeri temizledi" demesi üzerine kendini savundu. Atlar'ın, yıllar önce oğlu Mevlüt'ü yaraladığı ortaya çıktı.

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"JAPONYA'YA KAÇTI!"

Mevlüt'ün 10 yıl önce Japonya'ya kaçtığını söyleyen Mehmet Atlar, bu duyumu polisten aldığını belirtti. Mehmet Atlar'ın yeğeni Ziynet Atlar'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama ise stüdyodakileri şaşırttı.

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OĞLUNU DEFİNE İÇİN KAZDIĞI ÇUKURLARDAN BİRİNE GÖMDÜ!"

Mehmet Bey'in define kazdığını ve oğlunu bu çukurlardan birine gömdüğünü söyleyen Ziynet Hanım şu sözlerle hesap sordu:

"Sen defineci arkadaşlarını bir çıkar. Hangi kör kuyuya attın sen bu çocuğu? Hangi define kazdığınız yere gömdünüz çıkarın. O tırlar nereden alındı? Bu çocuk kayıp değil!"

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"KÖYLÜLER YAYINA BAĞLANMAKTAN KORKUYOR!"

İsmini vermek istemeyen bir izleyici ise Müge Anlı'ya köylülerin yayına bağlanmaktan korktuğunu söyledi.

KAN DONDURAN İDDİA!

Öte yandan Mehmet Atlar'ın birlikte alkol aldığı arkadaşlarına, "Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm" dediği öne sürüldü.

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