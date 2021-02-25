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Müge Anlı'da kendini ele verdi! Güldane Biçer cinayetinde son dakika gelişmesi...

25.02.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı'da kendini ele verdi! Güldane Biçer cinayetinde son dakika gelişmesi...

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri herkesi şoke etti.10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer’in eşi Osman Biçer eşini öldürüp gömdüğünü canlı yayında itiraf etti. Şüphelinin cesedi gömdüğünü söylediği yerde inceleme yapan ekipler kemik parçaları ve kadın kıyafetleri buldu.

17 Eylül 2011 gününden beri kayıp olan Güldane Biçer’in yakınları Müge Anlı’ya başvurarak bulunmasını istemişti. Bir süredir devam eden programda Biçer’in eşi Osman Biçer’in çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti. Biçer karısı kayıp olduğundan beri iki kere evlendiği de ortaya çıktı.

Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan Biçer, eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

ANNESİ ACISINA DAYANAMADI

Müge Anlı açıklamasında "Mecbur kaldı itiraf etti, vahşi bir cinayet işlemiş. Bugün bu stüdyoda hüzün hakim. Güldane Biçer’in annesi kemikler çıktıktan sonra hayatını kaybetti" dedi.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Ekran Alıntısı

Eşi Güldane Biçer’i öldürdüğünü ve Büyükçekmece Karaağaç’ta göl kenarına gömdüğünü itiraf eden Osman Biçer, sonrasında da polise gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Biçer’in ifadesinde söylediği göl kenarına gidip çalışma başlatan ekipler, Güldane Biçer’e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve kıyafetlere ulaştı.

Kemik parçaları ve kıyafetler Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Osman Biçer’de gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı,
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