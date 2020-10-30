Müge Anlı’da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç babasını aradı, sözleri Müge Anlı’yı endişelendirdi

Hafta içi her gün saat 10.00’da yayınlanan ve Müge Anlı tarafından hazırlanıp sunulan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi tedirgin eden bir olay yaşandı. Tüm Türkiye’nin ekran başına kilitleyen Müge Anlı 30 Ekim 2020 tarihli bölümdeki olayda, kızlarının ortaya çıkması için programa başvuran Dinç ailesi evlatlarının ikinci kez kaçırıldığını iddia etti. Aile, köylüleri olan Orhan Yaman’ın kızlarını bir kez daha kaçırdığını öne sürdü. Nuriye Dinç’in arandığı yayından sonra baba Adem Dinç kızından bir telefon aldı. Genç kız telefonda çok kısık bir sesle konuştu ve ağlayarak ailesine ‘beni aramayın’ dedi.
Ailesini aradığı telefonda Samsun Kabak ilçesine bağlı Mahmutbeyli köyünde olduğunu söyleyen Nuriye Dinç’in kısık sesi Müge Anlı’yı endişelendirdi. Telefon konuşmasının yalnızca bir kısmını kayıt altına aile, kızlarının sağlığından şüphe duymaya başladığını ifade etti. Kendi ricasıyla gitmediğini belirten genç kız, telefonda kendisini alıkoyan kişilerden korktuğu için aramamaları gerektiğini defalarca tekrarlıyor.
Nuriye Dinç’in kayıt altına alınan 15 saniyelik konuşmasının ardından Müge Anlı durumu Kabak ilçe jandarmaya bildirdiklerini söyledi. Dün geceden itibaren jandarmanın çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Anlı, kızın adresinin henüz tespit edilemediğini de sözlerine ekledi.
Kızının kendi isteğiyle kaçmadığını ve tehdit edildiğini anlatan anne Songül Dinç, “İlk gidişinde de kızımı ablasıyla tehdit ettiler. 'Anne ve babana kötülük yaparız' demişler” ifadelerini kullandı.
Nuriye Dinç’i kaçırdığı iddia edilen şahıslara seslenen Müge Anlı, “Çok ayıp ediyorsunuz. 16 yaşında bir çocuğu evinizde tutuyorsunuz. Bu her şeyden önce ayıptır. Anladığım kadarıyla bazılarınızın cezaevine girme korkusu yok. Sanki etrafta kız kalmamış, 16 yaşında çocuk! Yok mu yani hiç etrafında? 16 yaşında çocuğu kandırabiliyorsun anca? Kendi yaşıtına bak. Sen de şu anda 21-22 yaşındaymışsın. 21-22 yaşındaki delikanlının yanında 16 yaşında çocuğun işi ne? İnsan utanır, utanır. Kız kardeş gibi elinden tutup parka mı götüreceksin?” diye konuştu.
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