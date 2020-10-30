Müge Anlı’da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç babasını aradı, sözleri Müge Anlı’yı endişelendirdi

Hafta içi her gün saat 10.00’da yayınlanan ve Müge Anlı tarafından hazırlanıp sunulan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi tedirgin eden bir olay yaşandı. Tüm Türkiye’nin ekran başına kilitleyen Müge Anlı 30 Ekim 2020 tarihli bölümdeki olayda, kızlarının ortaya çıkması için programa başvuran Dinç ailesi evlatlarının ikinci kez kaçırıldığını iddia etti. Aile, köylüleri olan Orhan Yaman’ın kızlarını bir kez daha kaçırdığını öne sürdü. Nuriye Dinç’in arandığı yayından sonra baba Adem Dinç kızından bir telefon aldı. Genç kız telefonda çok kısık bir sesle konuştu ve ağlayarak ailesine ‘beni aramayın’ dedi.

‘TELEFONLA ARAMAYIN, BANA KIZARLAR’

Ailesini aradığı telefonda Samsun Kabak ilçesine bağlı Mahmutbeyli köyünde olduğunu söyleyen Nuriye Dinç’in kısık sesi Müge Anlı’yı endişelendirdi. Telefon konuşmasının yalnızca bir kısmını kayıt altına aile, kızlarının sağlığından şüphe duymaya başladığını ifade etti. Kendi ricasıyla gitmediğini belirten genç kız, telefonda kendisini alıkoyan kişilerden korktuğu için aramamaları gerektiğini defalarca tekrarlıyor.