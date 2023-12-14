Müge Anlı'da ortalık karıştı! Herkesi şoke eden detay! Sıdıka Çelik hastanede can çekişirken eşi, sevgilisine küpe taktı

Müge Anlı canlı yayında Sıdıka Çelik'in şüpheli ölümünü bugün de masaya yatırdı. Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin geçtiğimiz gün flaş bir gelişme yaşanmış ve kayınvalide Navruz Çelik, oğlunun evinde yakalanmıştı. Suç ve suçluyu kayırma suçlamasıyla gözaltına alınan Çelik, ifadesinde gelini Sıdıka Çelik'in kendisini vurduğunu ve o sırada evde olduğunu öne sürmüştü. Müge Anlı, Denizli'ye görüntülü bağlantı gerçekleştirdi ve olaya ilişkin son durumu muhabir arkadaşına sordu.

"KAFASINDA BİR METİN VAR VE SANKİ ONU AKTARIYORMUŞ GİBİ..."

Denizli, Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde olan genç muhabir Büşra Seyis konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sıdıka Çelik'in kayınvalidesi, 'Onun yuvasını kurtarmasını istedim.' diyor ama diğer şeyleri kabul etmiyor. Bir darp olayı olmadığını söylüyor ama Gamze Hanım'la konuştuğumuzda, o 'Bir darp olayı' oldu' diyor. Biz Navruz Hanım'a sorularımızı sormadan, kendisi cevap veriyor Müge Hanım. Sanki onun kafasında söylemesi gereken bir metin var, onu hemen bana aktarmaya çalışıyor gibi..."

Müge Anlı programın ilerleyen dakikalarında Sıdıka Çelik'in eşi Ümit Çelik'e dair görüntüleri yayınladı. "Şimdi yeni bir video söyledi arkadaşlar, ben izlemedim. Gamze'nin kulağına küpe takıyormuş. Bu videoları, biz bir de kimsenin telefonunu alıp şifresini kırarak yayınlamıyoruz. Bunları paylaşıyorlar. Şu küpeyi bir daha göreyim. Almış onları gösteriyor. Gözlere bak!"

MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ: "BEN ÇOK REZİLLİK GÖRDÜM AMA..."

Müge Anlı görüntüyü seyrettikten sonra şu açıklamayı yaptı:

"Olacak iş değil ya! Çok rezillik gördüm bu programda, bitti dedim. Yani bunu benim içim almıyor. Çok yazık olmuş."

Karısı hastanede can çekişirken eşi, Ümit Çelik'in sevgilisine küpe takması izleyenlere 'Pes!' dedirtti.

NE OLMUŞTU?

Sıdıka Çelik, 8 Ocak'ta Konya Ilgın'daki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. İddialara göre 24 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın ölmeden önce, eşi Ümit Çelik'le arasına Gamze adında bir kadın girdi. Bu ihaneti hayatını kaybetmeden kısa süre bir önce öğrenen Sıdıka Çelik, olay günü kocası ve sevgilisini yan yana yakaladı.

İddialara göre gördüğü ihanet karşısında tepki gösteren Sıdıka Çelik darp edildi. Yaşanan bu olayın ardından da canına kast ettiğini öne sürdü.

Ailenin iddiasına göre Sıdıka Çelik, tedavi gördüğü hastanede "Sana bunu kim yaptı?" soruları karşısında gözleriyle kocası Ümit Çelik'i işaret etti. Müge Anlı'ya başvuran acılı aile, Sıdıka Çelik'in 6 ay boyunca hastanede verdiği hayat mücadelesinde, Ümit Çelik'in kızlarını bir kez bile ziyaret etmediğini belirtti.

Canlı yayında aktarılan bir iddiaya göre Ümit Çelik'in anne ve babasının arasına giren Zahide Akkaş, akrabası Gamze Akkaş ile Ümit Çelik'i tanıştırmış ve Sıdıka Çelik'in evliliğini bozdu. Sıdıka Çelik'in kocası ile sevgilisi Gamze'yi tanıştıran Ümit Çelik'in babası Hakkı Çelik'in sevgilisi Zahide Akkaş idi. 13 Aralık 2023'te gerçekleşen canlı yayında Sıdıka Çelik'in kayınvalidesi Navruz Çelik, gözaltına alındı. Çelik, ifadesinde Sıdıka Çelik'in kendisini vurduğunu ve o sırada evde olduğunu iddia etti.





