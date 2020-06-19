Müge Anlı'da sıra dışı kavuşma anı! Sarılma duvarı damga vurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Coronavirus nedeniyle alınan önemler kapsamında Müge Anlı, programında yıllar sonra kavuşan aileler için çare buldu. Stüdyosuna “Sarılma Duvarı” kurduran Anlı, yılların hasretlerini dindirmeye çalıştı.

Yaşadığı imkansızlıklar nedeniyle daha bir haftalıkken kızı Özlem’i evlatlık vermek zorunda kalan Apil Aşir ile yıllardır izini sürdüğü ancak bir türlü ulaşamadığı ablası Nermin’i arayan Fatma Demirtaş, “Sarılma Duvarı” ile Müge Anlı’da kavuştu.

Müge Anlı’nın “Sarılma Duvarı” buluşu da sosyal medyada adından söz ettirdi.

