Müge Anlı'da şoke eden taciz olayı! Akıl hastanesinde tedavi gören genç kıza...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kızı Melisa Korkmaz için başvuran Fatma Hanım, kızının bir gününün bir gününü tutmadığını belirtip bazen kendisine yakın davrandığını bazen ise "Seni öldürmek istiyorum" gibi cümleler sarf ettiğini ifade etti. Müge Anlı'ya, kızı Melisa Korkmaz'ın Almanya'da tedavi edilmek üzere elinden alındığını belirten anne Fatma Hanım, "Kızımı tımarhaneye kapattılar. Oradaki bakıcılardan biri kızıma sarkıntılık etmiş. Bir fırsatını bulup akşam karanlığında oradan kaçmış. Eve geldim. Fırsat bu fırsattır diyerek ev kiramı ona verdim ve hemen hava alanına gittim. Uçak bileti alıp kızımı Türkiye'ye kaçırdım." dedi. Yaşanan olayın ayrıntıları Müge Anlı izleyicilerini şaşırttı.

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kızının Türkiye'ye geldikten sonra iş aramak için evden çıktığını belirten Fatma Hanım, tedirgin olduğunu vurguladı.

Özel numaradan bir adamın aradığını belirten Fatma Hanım, şahsın "Kızın otobüse bindi Ankara'ya gidiyor" dediğini ifade etti. Telefondaki kişinin kim olduğunu öğrenemeyen Fatma Hanım'ın gözyaşları programa damga vurdu.

"HASTA KIZIMIN KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARIN ELİNDE OLMASINDAN KORKUYORUM"

Kızımı aradım başkası açtı. 'Ben bu telefonu Gebze otogarında buldum' dedi. Telefondaki kişi 'sahibi yanımda yok' dedi. Ben de o polise teslim etmesini söyledim. Arkadan kızımın sesi geldi. 'Ben gitmeyeceğim sizinle' diyordu. Sanki yardım istiyordu benden."

Fatma Hanım, Müge Anlıya kızının hasta olduğu için kötü niyetli insanların elinde olmasından korktuğunu söyledi.

Müge Anlı, Fatma Hanım'a kızın psikiyatrik tedavi görmesine rağmen kaçırmasının yanlış olduğunu söyledi.

"ELLERİ VE BACAKLARI MORARMIŞTI!"

Müge Anlı'nın "Kızın belki doğruyu söylemedi" sözleri sonrası kızının bacaklarında ve ellerinde morarma olduğunu söyledi.

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Müge Anlı, Fatma Hanım'a kızının bulunduğu müjdesini verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Emrah Bey programa bağlandı ve şu açıklamayı yaptı:

"Müge Hanım, Melisa Korkmaz tesislerimize gelip kalacağı yeri olmadığını belirtmiş. Biz onu kadın sığınma evine yerleştirdik. Durumu ve sağlığı gayet iyi."

Fatma Hanım aldığı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu.

