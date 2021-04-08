Müge Anlı'daki o sözler sosyal medyada gündem oldu

ATV'de ekranlara gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında sosyal medyanın gündemine oturan bir diyalog yaşandı. Programda, 5 aydır haber alamadığı oğlunu arayan bir kadın, oğlunun yurt dışına kaçtığını söyledi ve oğlunu dünyayı gezememesi için Alman vatandaşlığından çıkarmak istediğini ifade etti.

Oğlunu arayan anne "Hata benim Müge hanım... Alman vatandaşı yaptım onları. Gelecekleri parlak olsun dedim ama hata yaptım dedim. Çocuklarımız Türkiye'de durmuyorlar, kaçıyorlar. 6 sene önce geldi ama 5 aydır kesinlikle aramıyor. Tek emelim onu Alman vatandaşlığından vatandaşlığından çıkarmak" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURAN DİYALOG

Oğlunu arayan acılı kadın, programın sunucusu Müge Anlı'dan, "Senin çocuğunun kaybolmasıyla Alman vatandaşlığının ilgisi yok" yanıtını aldı.

Anlı'nın bu sözlerine kadının verdiği yanıt ise sosyal medyada günün konusu haline geldi ve binlerce kez paylaşıldı: "Ama Müge hanım, o zaman istediği gibi gidebiliyor her yere... Bütün dünyayı geziyor. Ama Türk olsa en azından vize alacak bilmem ne alacak gidemeyecek."



