MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'daki o sözler sosyal medyada gündem oldu

Müge Anlı'daki o sözler sosyal medyada gündem oldu

08.04.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sosyal medyanın gündemine oturan bir diyalog yaşandı. Oğlunu Alman vatandaşlığından çıkarmak isteyen anne gündeme bomba gibi düştü.

ATV'de ekranlara gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında sosyal medyanın gündemine oturan bir diyalog yaşandı. Programda, 5 aydır haber alamadığı oğlunu arayan bir kadın, oğlunun yurt dışına kaçtığını söyledi ve oğlunu dünyayı gezememesi için Alman vatandaşlığından çıkarmak istediğini ifade etti.

Oğlunu arayan anne "Hata benim Müge hanım... Alman vatandaşı yaptım onları. Gelecekleri parlak olsun dedim ama hata yaptım dedim. Çocuklarımız Türkiye'de durmuyorlar, kaçıyorlar. 6 sene önce geldi ama 5 aydır kesinlikle aramıyor. Tek emelim onu Alman vatandaşlığından vatandaşlığından çıkarmak" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURAN DİYALOG

Oğlunu arayan acılı kadın, programın sunucusu Müge Anlı'dan, "Senin çocuğunun kaybolmasıyla Alman vatandaşlığının ilgisi yok" yanıtını aldı.

Anlı'nın bu sözlerine kadının verdiği yanıt ise sosyal medyada günün konusu haline geldi ve binlerce kez paylaşıldı: "Ama Müge hanım, o zaman istediği gibi gidebiliyor her yere... Bütün dünyayı geziyor. Ama Türk olsa en azından vize alacak bilmem ne alacak gidemeyecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor
Serdar Ortaç'ı şoke eden tepkiSerdar Ortaç'ı şoke eden tepki
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.