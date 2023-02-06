Müge Anlı'dan deprem paylaşımı! "Şimdi el ele verme zamanı..."

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da binalar yıkıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasını yaptı.

Enkaz çalışmaları sürerken Müge Anlı'dan da bir paylaşım geldi.

Müge Anlı paylaşımında "Başımız sağ olsun. Şimdi el ele verme zamanı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.