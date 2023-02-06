MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'dan deprem paylaşımı! "Şimdi el ele verme zamanı..."

Müge Anlı'dan deprem paylaşımı! "Şimdi el ele verme zamanı..."

06.02.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası enkaz çalışmaları sürüyor. Depremin ardından İçişleri Bakanı Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasını yaptı. Müge Anlı'dan da deprem paylaşımı gecikmedi.

Müge Anlı'dan deprem paylaşımı! "Şimdi el ele verme zamanı..."

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da binalar yıkıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasını yaptı.

Enkaz çalışmaları sürerken Müge Anlı'dan da bir paylaşım geldi.

hgjg

Müge Anlı paylaşımında "Başımız sağ olsun. Şimdi el ele verme zamanı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız... Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı!
Didem Taslan yıllara meydan okuyor! Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydiDidem Taslan yıllara meydan okuyor! Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi
Mavi elbisesini ve kürkünü üzerinden çıkardı! Göğüslerini...Mavi elbisesini ve kürkünü üzerinden çıkardı! Göğüslerini...
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı ele

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Son dakika: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın yıkım anı ortaya çıktı

Son dakika: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın yıkım anı ortaya çıktı

1000 araç yolda kaldı! Sosyal medyadan yardım istediler, AFAD alarma geçti

1000 araç yolda kaldı! Sosyal medyadan yardım istediler, AFAD alarma geçti

İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar

İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Gaziantep depreminde korkutan çığlıklar! “Annem kaldı içerde”

Gaziantep depreminde korkutan çığlıklar! “Annem kaldı içerde”

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.