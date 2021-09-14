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  4. Müge Anlı'dan reyting göndermesi yapan avukata tokat gibi cevap!

Müge Anlı'dan reyting göndermesi yapan avukata tokat gibi cevap!

14.09.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Şen kardeşler cinayetinin şüphelisi olarak gösterilen Bakıcı Emel Cengiz'in avukatından gelen "Reyting için o konukları orada tutuyorsunuz" göndermesine ünlü sunucudan tokat gibi cevap geldi.

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerin en dikkat çeken konusu olarak ön plana çıkan "Şen Kardeşler cinayeti" sosyal medyada da çok tartışılıyor.

Cinayetin baş şüphelisi olarak gösterilen bakıcı Emel Cengiz'in avukatının, sunucu Müge Anlı'ya "O konukları orada sadece reyting için tutuyorsunuz" diyerek müvekkilinin de telefon bağlantısıyla canlı yayına çıkarılmasına tepki göstermesi ve müvekkili Emel Cengiz'in cinayetle hiçbir ilişkisi bulunmadığını iddia etmesinin ardından Müge Anlı'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"BENİM REYTİNGLERİMİ DÜŞÜNENE KADAR..."

"Bir kere önce reytingleri falan patlattığınızı söylemişsiniz. Yani gerçekten ben bunu çok komik buluyorum. Tabii ki siz de müvekkilinizi savunmakla yükümlüsünüz. Olayı çok kişiselleştirmek bence meslek erbaplarına yakışmaz. Derim ki müvekkilinize madem bu kadar güveniyorsunuz, neden canlı yayına çıkmasını desteklemiyorsunuz? Benim 15 yıldır devam eden programımın reytinglerini düşünene kadar, müvekkilinize deyin ki; "Hanımefendi duymadım diyorsunuz da, o zaman gelin ben sizi bir Kulak-Burun-Boğaz'a götüreyim... Bir duymaz raporu alalım! Valla bunu diyen birkaç kişi oldu... Sonuçlarına bakmanızı tavsiye ederim... Çok iç açıcı olmuyor!"

Anlı'nın bu konuşma esnasındaki en çok dikkat eden hareketi ise göz kırparak adeta 'dalga geçmesi' oldu.


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atv Müge Anlı
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