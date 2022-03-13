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Müge Anlı'nın'nın ekibinde yer alan Şevki Sözen korkuttu!

13.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hafta içi her gün Adli Tıp konusunda yorumlar yapan Mehmet Şevki Sözen korkuttu. Mehmet Şevki Sözen hastane paylaşımıyla hayranlarının merak ettirdi.

Müge Anlı'nın'nın ekibinde yer alan Şevki Sözen korkuttu!

Müge Anlı'nın programında yer alan Şevki Sözen hastane paylaşımıyla merka konusu oldu. Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen eşiyle ilgili kötü haberi duyurdu. "Canım hayat yoldaşım, eşim, sevdiğim dün ani bir gereksinimle oldukça önemli bir operasyon geçirmek durumunda kaldı" diyen Sözen hastane odasından şunları yazdı:

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"Kaygılıydık. Şaşkındık. Doktorsanız sevdiğiniz söz konusu olduğunda profesyonel olamıyorsunuz. Duygusal yanınız ağır basıyor. İşte bu koşullarda yıllardır eşimin doktoru olan can dostumuz, alanında duayen bir hekim, çok değerli hocamız sevgili Prof. Dr. Engin Oral’ın ve ekibinin hünerli ellerine ve bilgisine kendimizi bıraktık. Yukarıdaki gördüğünüz resim bu kadar ağır bir ameliyattan 24 saat sonra çekildi. Bu süreçte gerek telefonları, gerek mesajları ,gerek dualari ve güzel dilekleri ile bizleri yalnız bırakmayan ailemize, sevdiklerimize ve çalışma arkadaşlarım sevgili ATV ekibi ile, kıymetli dostumuz Müge Anlı’ya Rahmi Özkan’a sonsuz teşekkürler."

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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