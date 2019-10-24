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Müge Anlı'nın programına çıkmıştı! Karısını öldürüp yaktığını itiraf etti

DİZİ HABERLERİ  | 24.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sene "eşim kayıp" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Osman Yalçınkaya eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı yakarak öldürdüğünü itiraf etti. Kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın programına çıkmıştı! Karısını öldürüp yaktığını itiraf etti

Osman Yalçınkaya geçen sene 'Eşim kayıp' diyerek ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Canlı yayında sözde kayıp eşini aradığını söyleyen Osman Yalçınkaya'nın eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı vahşi bir yöntemle öldürdüğü ortaya çıktı.

Polis sorgusunda cinayetin detaylarını anlatan Yalçınkaya'nın cinayetten sonra yaptığı ise şoke ett

Müracaat tarihinden sonra kayıp şahsın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 28 Temmuz 2018'de Ahi Evran mahallesinde bulunan parkın karşısındaki yıkıntı evlerin bulunduğu bölgede insana ait kafatası ve kemikler bulundu. Bulgular üzerine yapılan incelemede, maktulün cinayete kurban gittiği, cesedin ise yakıldığı tespit edildi ve DNA testi sonucunda maktulün kadın olduğu anlaşıldı. Olay yerinden elde edilen bulgular ve DNA analiz örnekleri mukayese edilerek cesedin kayıp şahıs Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu anlaşıldı.

Olayın ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri öldürülen kadının kocası Osman Yalçınkaya'nın alkol bağımlısı olduğunu ve aile içerisinde sık sık kavga ettiklerini belirledi.

Olay tarihinden bu yana yapılan saha çalışmaları, teknik takip, tanık beyanları, kamera kayıtları olmak üzere olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yapılmış, maktulün eşi Osman Yalçınkaya'nın olay gününe ait tutarsız ve çelişkili beyanları ve şüphelinin dikkatleri başka tarafa çekmek için kayıp müracaatında bulunarak eşinin bulunamadığı algısı oluşturması, televizyon programına çıkarak üzerindeki şüpheyi kaldırmaya çalıştığı değerlendirildi.

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Yapılan çalışmaların tamamlanması üzerine Osman Yalçınkaya kasten öldürme şüphelisi olarak gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Cinayet büro dedektifleri tarafından çapraz sorguya çekilen Osman Yalçınkaya, Ahi Evran mahallesinde bulunan parkın karşısındaki yerleşim yerlerinden uzak, kentsel dönüşüm alanındaki yıkıntı evlerin bulunduğu bölgede eşini öldürdüğünü, delilleri yok etmek amacıyla eşinin cesedinin üzerine orada bulunan kağıtları, çöp halindeki poşetleri, çalı çırpıları ve odunları koyarak üzerinde bulunan kendi çakmağı ile eşini yaktığını, çakmağı da oraya attığını ve uzun süre yanan eşinin başında beklediğini, oradan ayrılarak evine gittiğini, Ramazan olmasından dolayı orucunu açtığını ve oğulları ile komşularına eşinin kayıp olduğunu söylediğini, gece boyunca eşini aradıklarını ve polis giderek müracaatta bulunduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Yalçınkaya, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Eş katili koca, burada gazetecilerin sorusu üzerine pişman olduğunu dile getirdi.

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