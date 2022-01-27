Müge Anlı'nın programında canlı yayında yumruklar havada uçuştu!

Üniversite okumak için Konya'dan Kocaeli'ne giden kızları Fahriye Çiçek'ten 2 aydır haber alamayan aile, ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Talı Sert' programına katıldı. Canlı yayında ise Fahriye Çiçek'in (19), üç gün önce 41 yaşındaki Hazım Koşdemir ile evlendiği ortaya çıktı. Haberi alan aile, o sırada stüdyoya giriş yapan Hazım Koşdemir'i karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

"BİZ BÖYLE BİR DAMADI KABUL EDEMEYİZ"

Koşdemir, eşi Fahriye'nin yanına otururken genç kızın amcası, "Biz böyle bir damadı kabul etmiyoruz. Asla kabul edemeyiz. Çocuğun yaşında." dedi.

Acılı baba Ahmet Büyükçiçek de "Evladın yaşında bu, nasıl kabul ettin.

" sözleriyle isyan etti.

ÖFKELİ AMCADAN YUMRUK

Tam o sırada ayağa kalkan amca ise yavaşça yanına yaklaştığı Koşdemir'e bir anda yumruk savurdu.

Araya rejideki çalışanlar girerken, çift izleyici koltuklarına oturtuldu.



