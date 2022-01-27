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Müge Anlı'nın programında canlı yayında yumruklar havada uçuştu!

27.01.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında yumruklar havada uçuştu. Okuma bahanesiyle evden ayrılarak kendisinden 22 yaş büyük bir adamla evlendiği öğrenilen 19 yaşındaki genç kızın ailesi, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.

Üniversite okumak için Konya'dan Kocaeli'ne giden kızları Fahriye Çiçek'ten 2 aydır haber alamayan aile, ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Talı Sert' programına katıldı. Canlı yayında ise Fahriye Çiçek'in (19), üç gün önce 41 yaşındaki Hazım Koşdemir ile evlendiği ortaya çıktı. Haberi alan aile, o sırada stüdyoya giriş yapan Hazım Koşdemir'i karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

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"BİZ BÖYLE BİR DAMADI KABUL EDEMEYİZ"

Koşdemir, eşi Fahriye'nin yanına otururken genç kızın amcası, "Biz böyle bir damadı kabul etmiyoruz. Asla kabul edemeyiz. Çocuğun yaşında." dedi.

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Acılı baba Ahmet Büyükçiçek de "Evladın yaşında bu, nasıl kabul ettin.
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ÖFKELİ AMCADAN YUMRUK

Tam o sırada ayağa kalkan amca ise yavaşça yanına yaklaştığı Koşdemir'e bir anda yumruk savurdu.

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Araya rejideki çalışanlar girerken, çift izleyici koltuklarına oturtuldu.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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