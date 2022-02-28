Müge Anlı şoke oldu! Dolandırılan Ebru Fidan gelinlikle canlı yayına geldi

Müge Anlı'da yine dolandırıcılık hikâyesi vardı. Kocaeli'de babasından kalan evde yaşayan 41 yaşındaki bir çocuk annesi Ebru Fidan, TikTok üzerinden tanıştığı Ramazan Aydın tarafından 120 bin lira dolandırıldı.

Tiktok'ta tanıştığı Aydın ile sevgili olan Ebru Aydın sevgilisi ne derse inandı. Basından kalan evi satan Fidan düğün hazırlıkları yaptı, sevgilisinin parasını harcadığını düşünerek pek çok şey aldı.

Ramazan Aydın iddialara göre paralarla birlikte nikahtan bir gün önce ortadan kayboldu. Nikahtan bir gün önce terk edilen kadın, gelinlik ve bindallısıyla Müge Anlı canlı yayınına çıktı.

"BENİM EVİM DİSKO MU?"

Müge Anlı'nın hayretle dinlediği Ebru Fidan, canlı yayında gelinliğine sarılarak, "Benim suçum, günahım ne? Neden beni böyle ortada bıraktın? Bana 'Sana öyle bir düğüne yapacağım ki düşman çatlatacağım' dedin. Bana zorla ses sistemi bile aldırdın. Bizim ev disko mu? Nikah yapma bahanesiyle evime göz koydun" dedi.

AYDIN: KENDİ PARASINI KENDİ YEDİ

Düğün davetiyesi, gelinliği ve takılarıyla gözyaşı döken Ebru Fidan'a çok geçmeden dolandırdığını iddia ettiği Ramazan Aydın, yanıt verdi.



Dolandırıcı olmadığını söyleyen Aydın, "Kendisi bana eğlence mekanlarına gitmemiz için baskı uyguladı. Kendi parasını kendisi yedi. Takıları kendisi aldı. Benim alyansımı bile o seçti. Ev bakmaya gittiğimizde tartıştık. Daha sonra karakolluk olunca kendisini ayrıldım ama aşkımızın bitmediğini kendisine mesajla ilettim. Onun için saçımı sakalımı kestirdim. Gelsin dizimin dibinde otursun" ifadelerini kullandı.

